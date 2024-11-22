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Медиалига (МКС)

Сегодня, 02:18

Воронин — о матче между сборными России и Медиалиги: «Понимаю руководство РФС»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Амкала» Филипп Воронин прокомментировал возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Медиалиги.

«Матч сборных России и Медиалиги? Для национальной команды игры со сборными Брунея, Бурунди и так далее идут в зачет ФИФА. А матчи с Медиалигой или сборной РПЛ — это просто развлечение и хорошее времяпровождение для болельщиков. Поэтому сборной нет смысла вызывать футболистов на матч, который вообще ни на что не повлияет. Если такое и делать, то, наверное, когда закончится сезон РПЛ.

Игроки же в своих клубах получают зарплаты, тренируются. Как тем же владельцам команд объяснить поездку на такой матч? Никак. В разгар сезона представить такое невозможно. Поэтому, может быть, у меня не самое популярное мнение по этому вопросу среди представителей Медиалиги, но тут я понимаю руководство РФС», — цитирует Legalbet Воронина.

Источник: Legalbet
ФК Амкал
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