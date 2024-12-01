Федор Кудряшов создает свою медийную футбольную команду с турецким происхождением

Президент медиалиги Николай Осипов в комментарии «СЭ» анонсировал создание медийной футбольной команды бывшим защитником сборной России Федором Кудряшовым.

«Федя, действительно, создает свой медиа-клуб. Это будет классная команда с турецким происхождением, с русским менеджментом и российским колоритом. Федя сейчас на пути, чтобы эта команда появилась. Я буквально недавно встречался с ним и с людьми, которые занимаются созданием этого клуба в том числе. Это большие футбольные люди. Я уверен, что это будет прикольный коллектив», — сказал Осипов «СЭ».

Последним клубом 36-летнего Кудряшова был «Факел», за который он выступал с июля 2023 года. Ранее защитник играл за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин», «Сочи», а также за турецкие клубы «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».

В 2024 году защитник выступал за медийную команду «Rocket Team».

Дарик Агаларов