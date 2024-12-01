Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Китай
Саудовская Аравия
Казахстан
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
OLIMPBET-Суперкубок России
Вторая лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 11:10

Федор Кудряшов создает свою медийную футбольную команду с турецким происхождением

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент медиалиги Николай Осипов в комментарии «СЭ» анонсировал создание медийной футбольной команды бывшим защитником сборной России Федором Кудряшовым.

«Федя, действительно, создает свой медиа-клуб. Это будет классная команда с турецким происхождением, с русским менеджментом и российским колоритом. Федя сейчас на пути, чтобы эта команда появилась. Я буквально недавно встречался с ним и с людьми, которые занимаются созданием этого клуба в том числе. Это большие футбольные люди. Я уверен, что это будет прикольный коллектив», — сказал Осипов «СЭ».

Последним клубом 36-летнего Кудряшова был «Факел», за который он выступал с июля 2023 года. Ранее защитник играл за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин», «Сочи», а также за турецкие клубы «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».

В 2024 году защитник выступал за медийную команду «Rocket Team».

Дарик Агаларов

Федор Кудряшов
Читайте также
Что произошло после победы «Ростова» и ничьей ЦСКА
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с открытками в мессенджерах
Биография Александра Кержакова — лучшего бомбардира в истории сборной России
Губернатор сообщил о погибшем ребенке в результате атаки БПЛА на Брянскую область
Таллин принял шесть боевых кораблей военно-морской группы НАТО
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Воронин — о матче между сборными России и медиалиги: «Понимаю руководство РФС»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости