Экс-тренер «Динамо» Кобелев заявил о готовности возглавить клуб Медиалиги

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, что готов поработать с командой Медиалиги.

«Интересно ли мне поработать с командой Медиалиги? Любое предложение надо обговаривать. Футбол есть футбол. Существует разговорный процесс, все обговаривается. Медиафутбол растёт. Они даже предлагают менять формат с чистым игровым временем. Футбол необходимо поднимать и медиалига идет в правильном направлении. Скепсиса к этому нет», — сказал Кобелев Legalbet.

Последним местом работы Кобелева было московское «Динамо» в 2016 году.