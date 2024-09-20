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Медиалига (МКС)

Сегодня, 13:18

Шатов будет выступать в медиалиге за клуб «СиндЕкат»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов продолжит карьеру в медиалиге. 34-летний хавбек будет выступать за клуб «СиндЕкат».

«Вчера Шатов подключился к работе тренерского штаба «СиндЕката» и провел тактическую тренировку перед предстоящей игрой против команды «Эгриси», — сообщила пресс-служба RCC.

33-летний Шатов приостановил карьеру летом прошлого года. Он выступал за «Урал», «Рубин», «Зенит», «Краснодар» и «Анжи». На его счету 2 гола в 28 матчах за сборную России.

Олег Шатов
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