Шатов будет выступать в медиалиге за клуб «СиндЕкат»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов продолжит карьеру в медиалиге. 34-летний хавбек будет выступать за клуб «СиндЕкат».

«Вчера Шатов подключился к работе тренерского штаба «СиндЕката» и провел тактическую тренировку перед предстоящей игрой против команды «Эгриси», — сообщила пресс-служба RCC.

33-летний Шатов приостановил карьеру летом прошлого года. Он выступал за «Урал», «Рубин», «Зенит», «Краснодар» и «Анжи». На его счету 2 гола в 28 матчах за сборную России.