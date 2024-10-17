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Медиалига (МКС)

Сегодня, 00:14

Екатерина Мизулина планирует посетить матч медиалиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале опубликовала видеообращение к медиафутбольной команде «Банка».

«Недавно начала изучать Медиалигу. Решила пойти с самого дна — ФК «Банка». Уважаемая футбольная команда «Банка», я смотрела ваши игры на YouTube. Скажите, пожалуйста, мы, конечно, YouTube замедляли, но не до такой же степени. Или вы всегда так двигаетесь?

Видела вы проиграли «Родине» со счетом 10:4. Хвалю, молодцы. Против Родины играть нельзя. Часто спрашивают, последний ли это сезон для «Банки»? На этот вопрос могу ответить, конечно, только я. Послушаю сейчас их гимн и решу.

Многие меня ждут на играх Медиалиги. Я сидела и решала, на какую из 7 игр пойти. Спасибо футбольной команде «Банка», очень помогли — теперь я решаю, на какую из 6 игр пойти", — сказала Мизулина.

Ранее она в своем Telegram-канале сообщила о желании посетить матч медиалиги после инцидента с конфликтом владельцев команд «СКА-Ростов» и LitEnergy — исполнителя и продюсера Басты (Василия Вакуленко) и блогера Михаила Литвина.

Баста (слева) и Михаил Литвин (справа). Скандал в Медиалиге. Блогер Литвин ударил фаната «СКА-Ростов» и поругался с Бастой

Источник: Telegram-канал Екатерины Мизулиной
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