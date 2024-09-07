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Медиалига (МКС)

7 сентября, 23:41

Дзюба объяснил, почему назвал «Амкал» девочками: «Ведут себя некрасиво»

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Форвард Артем Дзюба объяснил, почему назвал «Амкал» девочками во время финального матча Лиги Уличного футбола.

— Потому что они ведут себя так. При моих детях посылают матом меня и полкоманды. Это некрасиво. Заслуженная ли победа? Ты табло видел? Счет 3:0, — приводит слова Дзюбы Telegram-канал 13KaiTeam.

В ходе игры у Дзюбы, который выступал за Mandalorian, произошел конфликт с одним из соперников. В результате столкновения экс-форвард «Локомотива» пнул оппонента. После этого инцидента игроки «Амкала» потребовали показать Дзюбе красную карточку, однако арбитр не стал наказывать 36-летнего игрока.

В ответ на это клуб из медиалиги выпустил на поле резервный состав, который пропустил семь голов от Mandalorian в первом тайме, после чего «Амкал» снялся с турнира.

Источник: Telegram-канал 13KaiTeam
Артем Дзюба
ФК Амкал
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