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Медиалига (МКС)

Сегодня, 21:39

Дюков рассказал, что обсуждал с президентом медиалиги возможность проведения медиафутбольного ЧМ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков рассказал, участвует ли организация в организации чемпионата мира по медиафутболу.

Данное мероприятие было презентовано на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе. Турнир может состояться в ОАЭ будущей зимой.

«Это пока только идея, которая обсуждается. Она требует проработки, анализа, обсуждения и выработки дорожной карты. Говорить о том, что решение принято, я пока не могу. В принципе эта идея имеет право на существование и, возможно, будет реализована.

Участие РФС? Я встречался с Осиповым (президент медиалиги — Прим. «СЭ»), мы это обсуждали. Договорились, что вопрос будет проработан. Но это непростой проект. Там много различных условий, которые должны быть соблюдены и выполнены, чтобы он состоялся», -цитирует Дюкова «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Александр Дюков
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