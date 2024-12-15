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Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:20

Дьяков — о возможном переходе Алли в «Титан»: «Все почитают эту новость, посмеются, и затухнет»

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Тренер медиафутбольного клуба «Броук Бойз» Виталий Дьяков в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о переговорах «Титана» с экс-полузащитником «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли.

«Примерно год назад «Броук Бойз» говорили о том, что Полю Погба сделали предложение. Медиалига — на то она и есть медиалига, что здесь порой могут быть неимоверные истории. Предложение можно сделать и Неймару, но насколько это все реально? Наверное, маловероятно.

Вывеска крутая, шумиха поднимется, кто-то, может, посмотрит и скажет: «Вы там вообще не в себе?». Если такой игрок, как Деле Алли, приедет в медиалигу, то это будет супер, но с трудом в это верится. Человек играл на высочайшем уровне, заработал много миллионов фунтов стерлингов. Не знаю чем может заинтересовать медиалига такого именитого игрока. Думаю, что все почитают эту новость, посмеются и все затухнет», — сказал Дьяков «СЭ».

Ранее об интересе медиаклуба к полузащитнику сообщал Legalbet. Информацию о переговорах между англичанином и «Титаном» в комментарии «СЭ» подтвердил президент медиалиги Николай Осипов.

28-летний Алли находится без клуба с июля 2024 года после ухода из «Эвертона». На его счету 37 матчей и 3 гола за сборную Англии.

Александр Абустин

Виталий Дьяков
Деле Алли
ФК Broke Boys
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