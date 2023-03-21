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Сегодня, 01:32

Дуду рассказал, что ЦСКА не звал его на игру с 2Drots

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Дуду Сеаренсе рассказал о том, что армейцы не приглашали его на товарищеский матч против 2Drots.

«О матче с командой блогеров я первый раз слышу, ЦСКА не связывался со мной по поводу приглашения на игру. А так, я бы с радостью посетил Москву, всегда говорил, что очень люблю этот город и ЦСКА

Знаю, что выиграла команда у «Зенита», рад этому. ЦСКА всегда должен думать только о первом месте, желаю клубу чемпионства!» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Дуду.

Матч ЦСКА против 2Drots пройдет 25 марта на «ВЭБ Арене». Начало — в 14:00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005054634_dudu_cska_ne_svyazyivalsya_so_mnoy_po_povodu_priglasheniya_na_igru_s_2drots
Дуду Сеаренсе
Футбол
ФК 2Drots
ФК ЦСКА (Москва)
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