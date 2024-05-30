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Сегодня, 22:05

Тарасов: «Готов пригласить Дзюбу в «Родина Медиа» с зарплатой 1 миллион рублей в месяц»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» и президент медийного клуба «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов заявил, что готов пригласить нападающего Артема Дзюбу в свою команду.

«Если Дзюба хочет дальше играть в профессиональном клубе, то у него все впереди, и он точно найдет команду. А если не найдет, то моя команда «Родина Медиа» готова сделать ему предложение. Я думал об этом, и мы готовы предложить ему 1 миллион рублей в месяц. В качестве бонуса мы можем подарить ему машину, возможно, электрический «Москвич». Это будет в качестве подъемных. Если Артему интересно это предложение, пусть наберет мне, а то я не могу дозвониться до него. Можем лично встретиться для обсуждения деталей», — приводит слова Тарасова Metaratings.ru.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Дмитрий Тарасов
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