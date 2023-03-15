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Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:27

Кузнецов — о матче 2Drots с ЦСКА: «Приятное событие — против своей команды сыграть в качестве тренера»

Алина Савинова
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Главный тренер 2Drots и бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о запланированном товарищеском матче с армейцами.

«2Drots еще в том году должен был сыграть с ЦСКА, но что-то не срослось. Для меня эта игра будет принципиальной. Приятное событие — против своей команды сыграть в качестве тренера. Мы будем готовиться к этой игре, надо не ударить в грязь лицом. Для ребят из 2Drots большой плюс, что они смогут сыграть с командой РПЛ. Для каждого это большое событие и мечта. Мы постараемся всех порадовать своей игрой. Понимаем, что для ЦСКА эта встреча не так важна, но хотелось бы, чтобы в составе армейцев играли звезды — Акинфеев, Дивеев, Обляков, Заболотный, Чалов, если их в сборную не вызовут. Для моих ребят это здорово, но я привык к такому уровню», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

Ранее глава Медиалиги Николай Осипов заявил, что ЦСКА сыграет с 2Drots 25 марта на домашнем стадионе.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuznecov-match-2drots-s-cska-principialnyi-priyatno-protiv-svoei-komandy-sygrat-v-kachestve-trenera-235639/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Футбол
ФК 2Drots
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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