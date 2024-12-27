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Сегодня, 02:54

Кузнецов: «Согласился бы стать помощником Марко Николича в ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер медиакоманды 2 Drots Дмитрий Кузнецов отметил, что готов стать помощником главного тренера ЦСКА Марко Николича.

«Согласился бы стать помощником Марко Николича в ЦСКА. Как можно отказать родному клубу? Надо же с чего-то начинать. Я желаю армейцам только добра. Думаю, что даже на этой должности я бы помог красно-синим. У меня есть, что дать команде», — цитриует «РБ Спорт» Кузнецова.

После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
Марко Николич
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