26 июня, 13:30

Кузнецов — об уходе из 2DROTS: «Даже жалею о работе с некоторыми футболистами»

Дарик Агаларов

Экс-футболист ЦСКА и бывший главный тренер Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с футболистами своей команды.

— Вы не раз называли игроков 2DROTS своими детьми...

— Я просто старался работать с ними, как в премьер-лиге, но не забывал про человеческие взаимоотношения. Интересовался всегда, как у кого дома дела, помогал, как мог. До сих пор отправляю некоторых в пионерлагеря, чтобы они могли заработать. Это жизнь. Неприятно лишь то, что некоторые, кто остался в команде после моего ухода, начинают в негативном ключе сравнивать меня с кем-то, говорить, что стало лучше. Негатив полился только после моего ухода. Это говорит о трусости некоторых людей, которые сейчас находятся в команде, и о некоторой непрофессиональности футболистов. Я даже жалею, что с ними работал. Думаю, после моих слов они поймут, о ком я говорю. Но большинству огромное уважение и почет за проведенную вместе работу.

— Вы говорили, что двум людям из команды не пожмете руку? Кто эти люди?

— Один из них Берсанов, да (тренер-аналитик 2DROTS. — Прим. «СЭ»). Потом узнаете, кто второй.

7 июня было объявлено об уходе 59-летнего специалиста из медийной футбольной команды 2DROTS.

Дмитрий Кузнецов.«Негатив полился только после моего ухода». Дмитрий Кузнецов — о приглашении из «Динамо», Челестини в ЦСКА и медиафутболе

Дмитрий Кузнецов
ФК 2Drots
    Кузнецов о матчах «Динамо» и ЦСКА против медийных команд: «Эти игры всем интересны. Еще один повод поговорить о футболе»

