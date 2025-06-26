Кузнецов о тренерской карьере Дьякова: «Ему хватит потенциала работать в РПЛ в будущем»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» высказался о тренерской карьере бывшего защитника «Динамо» и «Ростова» Виталия Дьякова.

— Как вам тренерская карьера Дьякова?

— Я думаю, работа с «Броуками» поможет ему набраться опыта. Он хочет тренировать профессионально. Ему хватит потенциала работать в РПЛ в будущем. Он человек опытный, поигравший на серьезном уровне.

36-летний экс-футболист «Ростова» и «Динамо» завершил свою профессиональную карьеру в 2022 году, после чего играл в медиафутбольных командах. В 2024 году он возглавил Broke Boys.