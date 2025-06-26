Кузнецов о матчах «Динамо» и ЦСКА против медийных команд: «Эти игры всем интересны. Еще один повод поговорить о футболе»

Бывший футболист сборной СССР Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах «Динамо» и ЦСКА против медийных команд в рамках Media x Pro Cup 2025.

— Ваш прогноз на две встречи медиакоманд с клубами РПЛ.

— Конечно, фаворитами являются команды РПЛ. Если кто-то скажет наоборот — это бред полный. Но самое главное, что эти матчи всем интересны. Это еще один повод поговорить о футболе.

Media x Pro Cup 2025 пройдет 26 и 27 июня на «ВТБ Арене» в Москве. В предсезонном турнире примут участие два клуба из РПЛ («Динамо» и ЦСКА) и две медиакоманды («Амкал» и 2Drots). Соперники проведут только по одной игре, финала не будет. По результатам двух игр определится обладатель трофея межсезонного турнира.