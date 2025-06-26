Футбол
Уведомления
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

26 июня, 14:00

Кузнецов о матчах «Динамо» и ЦСКА против медийных команд: «Эти игры всем интересны. Еще один повод поговорить о футболе»

Дарик Агаларов

Бывший футболист сборной СССР Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах «Динамо» и ЦСКА против медийных команд в рамках Media x Pro Cup 2025.

Ваш прогноз на две встречи медиакоманд с клубами РПЛ.

Конечно, фаворитами являются команды РПЛ. Если кто-то скажет наоборот это бред полный. Но самое главное, что эти матчи всем интересны. Это еще один повод поговорить о футболе.

Media x Pro Cup 2025 пройдет 26 и 27 июня на «ВТБ Арене» в Москве. В предсезонном турнире примут участие два клуба из РПЛ («Динамо» и ЦСКА) и две медиакоманды («Амкал» и 2Drots). Соперники проведут только по одной игре, финала не будет. По результатам двух игр определится обладатель трофея межсезонного турнира.

Дмитрий Кузнецов.«Негатив полился только после моего ухода». Дмитрий Кузнецов — о приглашении из «Динамо», Челестини в ЦСКА и медиафутболе

  • Циничный

    Цитата: "эти матчи всем интересны". Ответ: Мне они абсолютно "пофиг", даже итоговый счет. Это значит, что они уже не "всем" интересны! И значит, что это ЛОЖЬ.

    26.06.2025

  • Фирсыч

    Вы не одиноки. Мне тоже совершенно не интересно.

    26.06.2025

  • Bache Gabrielsen

    Ваще неинтересно.

    26.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Поговорить о футболе, конечно, можно. Только какое отношение к футболу это имеет?

    26.06.2025

  • zg

    Интересны они в лучшем случае друзьям,родственникам и возможно участникам,а поговорить о футболе мы итак можем!:laughing:

    26.06.2025

  • mikeV

    Всем интересны? Видимо, я единственный, кому они совсем не интересны... Интересоваться матчем только для того, чтобы был повод поговорить о фтуболе - это полный бред (особенно, когда идёт клубный чемпионат мира - как бы к нему не относились).

    26.06.2025

    • Кузнецов — об уходе из 2DROTS: «Даже жалею о работе с некоторыми футболистами»

    Кузнецов о тренерской карьере Дьякова: «Ему хватит потенциала работать в РПЛ в будущем»

