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Сегодня, 19:21

Директор ФК «10» о матче с «Краснодаром»: «Галицкий посоветовался со штабом Мусаева — они были не против»

Зарина Халимхонова
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Директор медиафутбольного клуба «10» Александр Чирин рассказал «СЭ», как прошли переговоры с «Краснодаром» о проведении товарищеского матча, который пройдет 7 сентября на стадионе быков.

«Это мы предложили Сергею Галицкому провести матч. Он с нами находился в прямом контакте, оценил ситуацию и посчитал идею интересной. Галицкий посоветовался со штабом Мусаева — они были не против. Нам импонирует «Краснодар» по качеству организации процессов, клубной историей. В прошлом году клуб мог стать чемпионом РПЛ. Такой матч организуется не за один день. Поэтому мы заранее начали вести переговоры, обсуждать нюансы, даты. Нам очень хотелось проверить свои силы и провести матч с серьезным соперником. Для болельщиков будет двухдневная программа, ожидается много мероприятий. Хотим показать, что мы тоже солидная, перспективная команда. Планировали сделать интересный продукт с грандами российского футбола. Поэтому очень рады, что «Краснодар» откликнулся и сделал матч возможным. А не закрылся и посчитал матч зазорным», — сказал Чирин «СЭ».

«Краснодар» сыграет на выезде с «Динамо» в рамках 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет 25 августа, начало — в 17.30 по московскому времени.

ФК Краснодар
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