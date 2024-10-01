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Сегодня, 16:14

Директор ФК «10» — о переходе Рыбуса: «Вряд ли Мацей у нас надолго. Он хочет найти профессиональный клуб зимой»

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Директор медиафутбольного клуба «10» Александр Чирин в разговоре с «СЭ» рассказал, как клубу удалось убедить польского защитника Мацея Рыбуса перейти в команду.

— Мы с Романом Орещуком (агент Рыбуса. — Прим. «СЭ») знакомы продолжительное время. Когда мы увидели информацию, что футболист свободен, созвонились с ним и я поинтересовался, что он вообще ищет. Мацею нужны качественные условия для тренировочного процесса в хорошей команде, на нормальных полях и тем самым держать себя в форме, чтобы зимой найти себе профессиональный клуб на тех условиях, которые ему интересны.

— Не исключаете ли вы того, что Мацей останется на долгий срок в медиалиге?

— Я считаю, что прогнозировать не нужно. Нам бы отработать тот цикл, на который мы договорились. Очень много нюансов может произойти. Мацей — футболист высокого уровня. Сейчас мы намерены помочь друг другу, — сказал Чирин «СЭ».

35-летний Рыбус ранее играл за «Рубин», который покинул в июле 2024 года. За казанский клуб поляк провел 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Также Рыбус известен по выступлениям за «Ахмат», «Спартак», «Локомотив» и французский «Лион».
Во вторник, 1 октября, было объявлено о его переходе в медиафутбольную команду «10».

(Дарик Агаларов)

Мацей Рыбус
Футбол
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