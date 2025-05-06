Футбол
Медиалига (МКС)

6 мая, 18:30

Глушаков — о «сливе» тренера из медиалиги: «Когда будут Станковича из «Спартака» увольнять, скажите, что я и этого тренера убрал»

Дарик Агаларов
Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» ответил на обвинения в «сливе» бывшего главного тренера «СКА-Ростов» Виталия Миллера.

«Не хочется даже раскручивать эту бредятину. Сегодня вышло интервью Миллера, и он там сам говорит про наши взаимоотношения. А кто там писал состав, меня вообще не интересует и не колышет. Сам сегодня впервые об этом узнал. Я с Миллером сегодня разговаривал, поблагодарил его за работу. Никаких обид ни у него, ни у меня нет. Мы оба взрослые люди и все прекрасно понимаем.

Все не от меня исходит. Я что, президент клуба? Буду президентом клуба — тогда и буду тренеров сам увольнять. А тут-то я при чем? Причастен ли я к истории с составом? Я сам спросил у Миллера: кто присылал состав? Он мне ответил: «Есть один человек, который это написал. Я знаю кто и знаю, что это не ты, не переживай». Когда будут Станковича из «Спартака» увольнять, мы же все не вечны, скажите, что Глушаков и этого тренера убрал (смеется)», — сказал Глушаков «СЭ».

5 мая Legalbet сообщил, что Баста принял решение уволить главного тренера «СКА-Ростова» после разговора с Глушаковым.

Источник: Legalbet
Денис Глушаков
Денис Глушаков
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
Популярное видео
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
