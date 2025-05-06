Глушаков — о «сливе» тренера из медиалиги: «Когда будут Станковича из «Спартака» увольнять, скажите, что я и этого тренера убрал»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» ответил на обвинения в «сливе» бывшего главного тренера «СКА-Ростов» Виталия Миллера.

«Не хочется даже раскручивать эту бредятину. Сегодня вышло интервью Миллера, и он там сам говорит про наши взаимоотношения. А кто там писал состав, меня вообще не интересует и не колышет. Сам сегодня впервые об этом узнал. Я с Миллером сегодня разговаривал, поблагодарил его за работу. Никаких обид ни у него, ни у меня нет. Мы оба взрослые люди и все прекрасно понимаем.

Все не от меня исходит. Я что, президент клуба? Буду президентом клуба — тогда и буду тренеров сам увольнять. А тут-то я при чем? Причастен ли я к истории с составом? Я сам спросил у Миллера: кто присылал состав? Он мне ответил: «Есть один человек, который это написал. Я знаю кто и знаю, что это не ты, не переживай». Когда будут Станковича из «Спартака» увольнять, мы же все не вечны, скажите, что Глушаков и этого тренера убрал (смеется)», — сказал Глушаков «СЭ».