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Медиалига (МКС)

Сегодня, 18:53

Глушаков: «В медиалиге больше болельщиков, чем у второй восьмерки РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболист «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями от товарищеского матча с медийной командой «Broke Boys» (2:0).

«В медиалиге вообще больше болельщиков, чем у второй восьмерки РПЛ. Команда Broke Boys старалась, все силы отдала. Где-то подсели по ходу матча. «Химки» их перебегали», — приводит слова Глушакова.

После семи туров «Химки» с шестью очками занимают 13-е место в РПЛ. В следующем матче подмосковная команда сыграет на выезде с «Акроном».

Источник: РБ Спорт
Денис Глушаков
ФК Broke Boys
ФК Химки
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