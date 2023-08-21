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Сегодня, 14:33

Данилов рассказал, почему не смог закрепиться в основе «Амкара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер «Зоркого» Андрей Данилов объяснил, почему не смог закрепиться в основном составе «Амкара».

«У меня был шанс туда попасть, я был третьим вратарем команды, тренировался с основой. Для получения игровой практики меня отправляли играть за дубль. В «Амкаре» на тот момент были очень сильные вратари: Сергей Нарубин, Роман Герус и Василий Хомутовский. И мне, молодому пацану, было сложно конкурировать с ними. Поэтому в итоге мне пришлось отправиться в аренду. Там уже набирался опыта в игре со взрослыми футболистами. Полтора сезона провел в «Октане». Затем в «Амкаре» появился Александр Селихов, который сейчас играет в «Спартаке» и попал в национальную сборную. Возможно, мне не хватало опыта, ведь я довольно поздно встал в ворота. В детской школе был нападающим. В любом случае я доволен своей карьерой, особенно периодом в «Зорком». Наверное, чтобы заиграть на более высоком уровне, также не хватило удачи, это тоже немаловажный фактор. Так или иначе, где бы я ни играл, всегда отдавался на 100 процентов», — приводит слова Данилова RT.

В сезоне-2022/23 в составе «Амкала» на позиции вратаря выступают Алексей Гамидов, Владимир Мухин и Федор Маслов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1191196-vratar-zorkiy-osnova-amkar
Футбол
ФК Амкал
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