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Медиалига (МКС)

Сегодня, 17:41

Мостовой: «Забрал бы Юрана к себе в Медиалигу»

Мостовой рассказал о подготовке команды Медиалиги
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал подготовку команды Медиалиги. Ранее экс-игрок «Сельты» был назначен главным тренером «AMC Fight Nights».

«Тренировочный процесс идет. Сейчас у нас отбор, надо собирать, склеивать, кого-то убирать, кого-то приглашать. Идет становление. У нас задача познакомиться, попробовать, влиться, зацепиться с кем-то. Мы не ставим цели победить в Медиалиге. Как мы можем? Это, как если бы я пришел в «Урал» и сказал: «Ребят, у нас цель — выиграть чемпионат России или занять второе место». Мне бы ответили: «Ты свихнулся?»

Так и тут. Многие ребята уже год провели в лиге, здесь собраны некоторые бывшие профессиональные футболисты. Это не любительский уровень, я это видел. Ребята очень хорошо играют. Так что для нас главное в первый год — становление команды. А дальше по ходу игр будем смотреть.

Пригласили бы Юрана к себе в команду? Я бы забрал Юрана к себе в Медиалигу. Хотя меня в настоящий профессиональный футбол никто не берет», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

53-летний Мостовой ранее не работал тренером. Во время карьеры футболиста он выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

Сегодня, 10 августа «Химки» объявили об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера команды

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoy-zabral-by-yurana-k-sebe-v-medialigu-1332294/
Александр Мостовой
Сергей Юран
Футбол
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