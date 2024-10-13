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Бывший футболист «Спартака» Яковлев: «Ни о каком завершении карьеры не хочу даже говорить»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака», а ныне футболист медиафутбольного клуба «Broke Boys» Павел Яковлев рассказал о своих планах на будущее.

«Будет ли продолжение профессиональной карьеры? Сейчас я играю в футбол там, где играю. Получаю удовольствие. Ни о каком завершении карьеры не хочу даже говорить», — цитирует Яковлева Legalbet.

Последним профессиональным футбольным клубом в карьере Яковлева был «Елимай». Также он выступал за «Кызыл-Жар», «Факел», «Крылья Советов», «Анжи», «Мордовию» и «Спартак».

В 2024 году 33-летний футболист присоединился к медиафутбольной команде «Broke Boys».

Источник: Legalbet
Павел Яковлев
Футбол
ФК Broke Boys
ФК Спартак (Москва)
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