Тошич — о тренерской карьере: «Заглядывая в будущее, я думаю, что приму такой вызов»
Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич заявил, что в будущем хотел бы стать тренером.
— Кем ты себя видишь после завершения карьеры уже в медиалиге? Может, тренером или функционером в том же ЦСКА?
— Конечно, мне это очень интересно. Мне нравится, когда каждый день есть работа. Касаемо тренерской работы, заглядывая в будущее, я думаю, что приму такой вызов.
31 января 37-летний Тошич стал игроком клуба медиалиги «СКА-Ростов».
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