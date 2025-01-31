Тошич — о тренерской карьере: «Заглядывая в будущее, я думаю, что приму такой вызов»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич заявил, что в будущем хотел бы стать тренером.

— Кем ты себя видишь после завершения карьеры уже в медиалиге? Может, тренером или функционером в том же ЦСКА?

— Конечно, мне это очень интересно. Мне нравится, когда каждый день есть работа. Касаемо тренерской работы, заглядывая в будущее, я думаю, что приму такой вызов.

31 января 37-летний Тошич стал игроком клуба медиалиги «СКА-Ростов».