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Медиалига (МКС)

Сегодня, 21:35

Тошич — о тренерской карьере: «Заглядывая в будущее, я думаю, что приму такой вызов»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич заявил, что в будущем хотел бы стать тренером.

— Кем ты себя видишь после завершения карьеры уже в медиалиге? Может, тренером или функционером в том же ЦСКА?

— Конечно, мне это очень интересно. Мне нравится, когда каждый день есть работа. Касаемо тренерской работы, заглядывая в будущее, я думаю, что приму такой вызов.

31 января 37-летний Тошич стал игроком клуба медиалиги «СКА-Ростов».

Зоран Тошич
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