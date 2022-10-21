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Медиалига (МКС)

Сегодня, 21:15

Терюшков рассказал, как Давыдов будет совмещать игру в «Химках» и Медиалиге

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переход Дениса Давыдова в любительский клуб Reality, который выступает в МФЛ. По словам Терюшкова, Давыдов будет совмещать игровую деятельность в «Химках» и одновременно выступать в Reality.

— Насколько я знаю, скоро у Давыдова будет на постоянной основе игровая практика в «Химках». Если заиграет в клубе, то нигде, помимо него, он больше играть не будет.

— То есть если он станет игроком основы в «Химках», то из Reality он уйдет?

— Видимо так. Если на него будут рассчитывать.

Ранее пресс-служба Reality сообщила, что Давыдов будет выступать за них.

ФК Химки
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