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Медиалига (МКС)

Сегодня, 16:10

Бородин: «Обратились к военному прокурору для медкомиссии Литвина»

Сергей Разин
корреспондент
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин поделился мнением о возможном отправлении блогера Михаила Литвина в зону СВО.

«Интернет все помнит. Екатерина Мизулина выставила ролик, в котором Литвин говорит, что купил военный билет. Он сам это говорит на видео, никто за него не говорит. Что это значит? Что был сговор, в который вошли две стороны — как Литвин, так и тот, кто ему помогал приобрести этот билет. Мы, в свою очередь, сегодня обратились к военному прокурору с просьбой провести заново медкомиссию Литвина, осмотреть его для пригодности к армии. Как практика показывает, когда такие дельцы покупают военные билеты, они таким образом хотят откосить от долга перед Родиной, придумывают болячки, болезни непонятные.

Мы попросили, чтобы собрали новую комиссию, заново провели освидетельствование, врачи его посмотрят. Установим, действительно ли он болеет. Может, мы ошибаемся и у него есть какая-то врожденная болезнь, которая не позволяет пойти в армию. А если друг окажется так, что он здоров и ему выдали билет, здесь могут возбудить уголовное дело, провести проверку по данному факту. К комиссии, которая выдавала билет, тоже могут быть вопросы", , — приводит слова Бородина «РБ Спорт».

Баста (слева) и Михаил Литвин (справа). Скандал в Медиалиге. Блогер Литвин ударил фаната «СКА-Ростов» и поругался с Бастой

Матч между LitEnergy и СКА проходил на стадионе «Москвич». Во время игры известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка. 12 октября Литвин был арестован на двое суток.

Источник: РБ Спорт
Михаил Литвин
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