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Медиалига (МКС)

Сегодня, 15:45

Мусагалиев: «Мне так и не ответил Аленичев, а последнее смс Тихонову осталось без ответа, скоро месяц будет»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев в интервью «СЭ» рассказал об общении с ветеранами красно-белых.

— У меня был очень приятный телефонный разговор с Егором Титовым. К сожалению, мне так и не ответил Дмитрий Аленичев. Та же ситуация с Андреем Тихоновым: у нас была какая-то переписка, а мое последнее смс осталось без ответа, скоро уже месяц будет. Иногда удивляюсь такой форме общения. Я привык к тому, что, если не хочу общаться с человеком, никогда не оставлю его без ответа. Скажу: «Прости, не готов обсуждать что-то. Давай поставим это на паузу». Егор Титов откровенно мне сказал, что не может. Остальные просто не вышли на связь. Как-то обозначились, а потом куда-то исчезли.

— В медиафутболе это особенно непривычно — здесь же можно подойти к каждому и спокойно поговорить.

— Дело даже не в этом. Просто люди так себя ведут... Не знаю, почему. Столкнулся с этим впервые. Задаешь вопрос, а тебе просто не отвечают.

Леонид Слуцкий, Азамат Мусагалиев и&nbsp;Артем Дзюба. «Начал смотреть шоу Слуцкого и Дзюбы и сразу выключил. Неинтересно, много мата». Азамат Мусагалиев — о «Спартаке» и Медиалиге

В матче 5-го тура «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:3. После игры с сине-бело-голубыми «Спартак» с 9 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» занимает 3 место с 10 очками.

ФК Спартак (Москва)
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