Артур Гомес не сыграет против «Амкала». Футболист получил повреждение на тренировке

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился подробностями подготовки к товарищескому матчу против медиафутбольного клуба «Амкал».

— Вы не будете разбирать игру «Амкала»?

— Не буду. У меня девять игроков на поле и футболисты молодежки. Не хочу, чтобы кто-то травмировался перед игрой с «Факелом». Например, в субботу с утра не тренировался Артур. У него повреждение. В матче с «Амкалом» его не будет.

С другой стороны это хороший шанс для молодых, которые с нами тренируются. Плюс если будет 15-20 тысяч человек, для них это станет супершоу. Будут хорошие эмоции.

Матч между бело-голубыми и «Амкалом» состоится в воскресенье 17 ноября на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.