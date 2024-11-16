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Сегодня, 19:40

Артур Гомес не сыграет против «Амкала». Футболист получил повреждение на тренировке

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился подробностями подготовки к товарищескому матчу против медиафутбольного клуба «Амкал».

— Вы не будете разбирать игру «Амкала»?

— Не буду. У меня девять игроков на поле и футболисты молодежки. Не хочу, чтобы кто-то травмировался перед игрой с «Факелом». Например, в субботу с утра не тренировался Артур. У него повреждение. В матче с «Амкалом» его не будет.

С другой стороны это хороший шанс для молодых, которые с нами тренируются. Плюс если будет 15-20 тысяч человек, для них это станет супершоу. Будут хорошие эмоции.

Матч между бело-голубыми и «Амкалом» состоится в воскресенье 17 ноября на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.

ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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