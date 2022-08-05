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Медиалига (МКС)

Сегодня, 15:59

Кержаков оценил формат Медиалиги и ответил на вопрос, готов ли он тренировать один из клубов турнира

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал формат Медиалиги и рассказал, смог бы он стать тренером одного из клубов турнира или нет.

— Как вы относитесь к Медиалиге? Готовы тренировать команду этого турнира, как, например, Александр Мостовой?

— Не готов. Не понимаю, что это такое. Буквально недавно узнал о существовании Медиалиги, так как меня об этом спросили. Слышал, что команды из Медиалиги допустили к участию в Кубке России. Мне кажется, это неправильно. Не хочу никого обидеть, но есть профессиональный футбол, а есть Медиалига. Хотите шоу, пожалуйста, снимайте свои ролики, радуйте ими кого-то, но это никак не связано с профессиональным футболом, которому футболисты посвящают всю жизнь в ущерб здоровью. У медиакоманд и профессиональных команд разные ценности, задачи, значимость.

А вообще, Медиалига — отличный проект. Единственное, что мне не нравится, так это обилие мата, которое уходит в YouTube без редактуры. Много несовершеннолетних мальчиков и девочек следят за Медиалигой и впитывают то, что не должны впитывать. Мат есть и в профессиональном футболе, но он не так слышен. Думаю, что у Медиалиги и без участия в Кубке России все хорошо — много просмотров, веселые шутки, — цитирует Кержакова Metaratings.ru.

В сезоне-2021/22 Кержаков тренировал «Нижний Новгород». В начале июня 39-летний специалист покинул команду по истечении срока контракта.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-kerzhakov-medialiga-otlichnyy-proekt-no-ya-ne-gotov-tam-trenirovat-1327884/
Александр Кержаков
Футбол
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