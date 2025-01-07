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Сегодня, 08:46

Агент Сафонов рассказал, почему Конев перешел из «Сибири» в «Амкал»

Камила Абдурахманова
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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, почему нападающий Александр Конев перешел из «Сибири» в медиафутбольный клуб «Амкал».

«Если бы клуб рассчитывал на него, он бы постоянно играл, и эта тема вообще не возникала бы. В данный момент смотрим параллельно какие-то варианты. «Амкал» вышел на игрока, но у Конева были и другие предложения, не только от них. Мне вариант с «Амкалом» до сих пор не до конца нравится. Но, во-первых, у меня последнее слово всегда за игроком. Второе, понятно, что с точки зрения финансов этот вариант интереснее. Футбол начинается с ФНЛ. И я не думаю, что «Амкал» слабее той же «Сибири».

Я все равно считаю, что профессиональный футбол сильнее. В любом случае, я думаю, что Конев последнее слово в профессиональном футболе еще не сказал», — заявил Сафонов «РБ Спорт».

В 2024 году 23-летний Конев провел за «Сибирь» 14 матчей и забил 1 мяч. Минувшим летом портал Transfermarkt оценивал стоимость футболиста в 250 тысяч евро.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Амкал
ФК Сибирь
Алексей Сафонов
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