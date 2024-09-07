Агент Обухова: «99 процентов, что до зимы он останется в этой команде Медиалиги»

Футбольный агент Сергей Пушкин рассказал о будущем нападающего Владимира Обухова. Ранее 32-летний форвард был заявлен за медийную команду ФК «10».

— 99 процентов, что до зимы он останется в этой команде Медиалиги. Завершение карьеры?Все зависит от спроса. Сейчас спрос есть, но нужна Москва. Футболист хочет быть ближе к семье, к ребенку, к супруге, — заявил Пушкин «РБ Спорт» .

Последним профессиональным клубом Обухова был «Оренбург», который нападающий покинул в июне в связи с истечением контракта. Ранее форвард выступал также за «Спартак», «Ростов», «Тамбов», «Сочи», «Мордовию» и «Кубань».