Адвокат Бушманов: «Литвину назначено не максимальное наказание. Отбывать он будет его в спецприемнике камерного типа»

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» оценил наказание блогера Михаила Литвина. Президент медийной команды LitEnergy получил наказание в 13 суток административного ареста.

«По статье 20.1 КоАП РФ, мелкое хулиганство, в качестве наказания предусмотрен административный арест на срок до 15 суток. Так что Литвину назначено не максимальное наказание. Отбывать он его будет в специальном приемнике камерного типа. Сократить срок в порядке апелляционного обжалования не получится. Возможную жалобу за этот период просто не рассмотрят. На мой взгляд, Литвин еще «легко отделался». Его вполне могли привлечь за содеянное к уголовной ответственности по ч.1 статьи 213 УК РФ, хулиганство, где наказание намного суровее», — сказал Бушманов «СЭ».

Литвин был наказан за драку с известным болельщиком ЦСКА Сергеем «Маугли» на матче медиалиги между LitEnergy и СКА. Во время игры фанат выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил болельщика по лицу, после чего началась потасовка.