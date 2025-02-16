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Медиалига (МКС)

16 февраля 2025, 12:17

2Drots пригласит Егора Крида сыграть за команду в качестве футболиста

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении артиста Егора Крида в составе медиафутбольной команды.

«Есть желание! Женя с Никитой еще дольше дружат, чем я с ним. Они все время приглашали его. В финале говорили: «Хочешь выйти?» Но, я думаю, это шутка была. Но предлагали. Он говорит: не-не, я не в форме. Можно было бы что-нибудь сделать. Ждем другой финал, пригласим!» — сказал Кузнецов «СЭ».

2Drots выиграли Суперкубок медиалиги, уступая «Амкалу» 0:2 за две минуты до конца (2:2, 5:3 по буллиталити), Егор Крид присутствовал на бровке во время матча.

Ранее Крид поддерживал 2Drots в финале МФЛ-1 против Basement (4:0).

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Дмитрий Кузнецов
ФК 2Drots
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