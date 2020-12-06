«Светлый казачок с неповторимой улыбкой». Кавазашвили вспоминает Понедельника

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили вспоминает автора золотого гола на чемпионате Европы-1960 Виктора Понедельника, который ушел из жизни в субботу.

— Самое яркое воспоминание о Вите — это, конечно, его игра в составе сборной СССР и ростовского СКА, — говорит Кавазашвили. — В чемпионате страны для всех защитников и голкиперов главной проблемой становилось то, как бы уберечь свои ворота от ударов Понедельника. Он ведь великолепно играл не только ногами, но и головой. Вспомните его золотой мяч югославам. Буквально в каждом матче форвард мог сотворить шедевр.

Виктор был очень контактным человеком, с удивительным характером. Я иногда сравниваю его с Валеркой Ворониным. Вы знаете, они были очень похожи между собой своим отношением к людям — добрые, улыбчивые, спокойные. Среди футболистов, тренеров всегда хватало импульсивных личностей, даже хамоватых... Иногда ошибочно полагают, что в футбол должны играть наглецы. Это не так! Самая настоящая глупость. Понедельник и Воронин — как раз люди кристальной души, очень отзывчивые. Вспоминаю их незабываемые улыбки. Они, улыбаясь, сразу же тебе всю свою душу показывали, не таили ничего... Два красавца. Валерка — темненький, а Витька — посветлее, казачок такой... Великолепный казачок!

Мы с Виктором вместе почти не поиграли за сборную. Я только-только пробился в состав, а Понедельник уже заканчивал. Приходило новое поколение: Банишевский, Малофеев.

После завершения карьеры Витя долго работал главным редактором еженедельника «Футбол-Хоккей». И я буквально зачитывался его статьями, настолько глубоко и в то же время доходчиво человек объяснял перипетии нашей игры! Теорию подкреплял богатейшим опытом, писал о том, в чем разбирался до мельчайших подробностей, нюансов. Это было действительно увлекательное чтиво для всех футболистов.

Почему я его сравниваю с Валерой Ворониным? Тот ведь тоже пробовал себя в журналистике, был корреспондентом, писал талантливые вещи, сотрудничал с тем же еженедельником.

Мы работали с Понедельником, когда в начале 1990-х создали Всероссийскую ассоциацию футбола. После развала СССР мы ведь нуждались в новой организации. Так вот вместе с Виктором Владимировичем, Константином Ивановичем Бесковым, Валентином Козьмичем Ивановым, Сергеем Васильевичем Полевым хотели дальше развивать наш футбол. И эти великие люди оказали мне доверие, избрав президентом ассоциации. Великая честь! Готовили конференцию всероссийского футбола, здорово дополняли друг друга. Вместе тогда боролись с РФС.

Никогда не теряли связи друг с другом. Правда, в последнее время общались уже реже. Виктор Владимирович серьезно заболел, перестал выходить из дома, жил под присмотром жены Аринушки, дочка Настя его навещала. Но до конца своих дней оставался футбольным человеком, все время хотел быть в гуще событий. Звонил, советовался, обсуждал новости...

Приходится признать, что ни сейчас, ни в обозримом будущем мы так и не увидим достойной замены великими мастерам. От нас ушли Эдик Стрельцов, Валерий Воронин, Валентин Иванов и многие-многие другие. А теперь вот и Виктор Понедельник... Игроков такого уровня не видно. Это прискорбно...

Я сейчас плачу, очень сложно говорить... В субботу Виктора не стало, а я не смог стоять рядом и пожать его могучую руку, высказать ему огромное уважение и благодарность за то, что он сделал для советского и российского футбола.