Полтора миллиарда на вырост

Как стало известно «СЭ», в России начинает работу новая система поощрения футбольных школ, воспитывающих перспективную молодежь.

Российский футбольный союз утвердил знаковое для развития игры в стране решение. Руководство РФС запустило систему финансовой поддержки академий, которые занимаются развитием молодых талантливых футболистов. На эти цели уже выделена внушительная сумма — почти 1,5 миллиарда рублей. И это только начало.

В оспитывай и зарабатывай

При этом подчеркивается, что такая инициатива ни в коем случае не разовая акция. Система будет функционировать и в дальнейшем, а выплаты по ней предусмотрены на постоянной основе и будут осуществляться ежегодно.

Итак, в нынешнем году 1464 миллиона рублей будут распределены между 35 спортивными учреждениями из разных регионов страны. Основанием является статус школ: чем он выше, тем больше стимулирующая выплата. 440 миллионов — по 55 миллионов на каждую, получат восемь академий высшей категории. Семь академий высшей категории принадлежат клубам РПЛ, в их числе петербургский «Зенит», «Краснодар», московские «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», а также «Ростов». Одна академия высшей категории относится к клубу ФНЛ-2 «Чертаново».

Остальные девять академий клубов премьер-лиги — «Сочи», «Химки», «Нижний Новгород», «Уфа», «Рубин», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал», «Ахмат» — получат по 42 миллиона рублей.

Как и 11 академий клубов ФНЛ-1 — «Волгарь», «Ротор», «Факел», «Торпедо М», «Велес», «Балтика», «Енисей», «Оренбург», «Акрон», «Томь», «СКА-Хабаровск», а также две академии клубов ФНЛ-2 — «Чайка», «Шинник». В сумме 22 академии получат 924 миллионов рублей. Еще 100 миллионов рублей поделят между собой пять региональных центров развития футбола РФС — московские ФШМ и «Строгино», «Академия Краснодарского края», владикавказская «Алания» и тюменская академия «Футбол-Хоккей».

Очень важный вопрос — откуда у РФС взялись эти деньги? Источника два: это средства от букмекеров, выделяемые согласно российскому законодательству, и солидарные выплаты от УЕФА на развитие детско-юношеского футбола. Известно, что в зависимости от количества денег, которые будут в дальнейшем поступать в РФС, выделяемые спортивным учреждениям суммы могут быть увеличены.

Чтобы понять, насколько велики в общем бюджете клубных академий выплаты от союза, давайте посмотрим на цифры, которые «СЭ» публиковал ранее. Например, по итогам сезона-2020/21 больше всех вложил в развитие академии и молодежного футбола «Краснодар» — 860,6 миллиона рублей. На втором месте «Зенит», потративший 681,8 миллиона. В пятерке также «Локомотив» — 212,5 миллиона, ЦСКА и «Динамо» — 189,9 и 186,9 миллиона соответственно. Также больше сотни миллионов на академию расходует еще один столичный клуб, «Спартак» — 168,6.

На противоположном конце таблицы такие клубы, как «Ахмат» — 51,9 миллиона, «Химки» — 42,6, «Арсенал» — 42,3, «Сочи» — 32,9. Как мы видим, для грандов 50 миллионов — не слишком большие деньги, но есть и те, для кого выплаты от РФС могут почти удвоить траты на академию. В среднем же сумма равна примерно 20-30 процентам от бюджета.

На что же академии могут потратить выделенные им деньги? По задумке РФС, для этого есть три направления: кадры, инфраструктура и расходы на организацию матчей в Юношеской футбольной лиге, которые не покрывает союз. При этом академии, которые намерены получить финансовую помощь, с 2022 года обязаны участвовать в турнирах ЮФЛ на федеральном либо межрегиональном уровне.

Если же говорить о первых двух пунктах, то и здесь есть четкие целевые показатели. К примеру, академии нужно стремиться к тому, чтобы иметь у себя восемь тренеров, располагающих лицензией УЕФА категории А, двух тренеров вратарей (по одному категории А и В) и двух тренеров по физподготовке. А также руководителя, получившего необходимый сертификат от РФС, спортивного директора, селекционера и трех методистов. На их подготовку и обучение и можно направить выплаты.

Равно как и на улучшение инфраструктуры — в идеале у академии должны быть стадион категории «четыре звезды» от РФС, четыре полноразмерных поля, сертифицированных ФИФА, и одно размером 60x40 метров, манеж минимум 70x50 метров и спортивный интернат не меньше чем на 20 мест. Понятно, что условия у крупных академий и небольших провинциальных спортшкол заметно отличаются, но с финансовой помощью РФС и последние постепенно должны приблизиться к поставленным целям.

По планам РФС, программа финансовой помощи спортивным учреждениям разделена на два этапа. Первый из них, направленный на стимулирование академий и тренеров к развитию, вступает в практическую стадию в нынешнем году.

Ранее союзом были внедрены более жесткие требования к школам в рамках лицензирования, разделенные на три направления — кадровые, инфраструктурные и связанные с участием в соревнованиях. Теперь же за выполнение этих требований, а также за создание условий для подготовки качественных футболистов, школы будут получать деньги в суммах, о которых мы писали выше.

Второй этап программы планируется реализовать с 2023 по 2025 год — там во главу угла ставится принцип стимулирования подготовки качественных футболистов. При этом критерием, по которому планируют поощрять и академии, и тренеров, станет игровое время, проведенное их воспитанниками во взрослом футболе, — чем оно больше, тем выше сумма. Ее в РФС будут рассчитывать каждый год.

С начала второго этапа фиксированная выплата академиям составит 50 процентов, а еще половина будет переведена как раз в стимулирующие выплаты за минуты, проведенные футболистами на поле. При этом 35 процентов средств получит академия, а 15 — тренеры, непосредственно подготовившие игрока. А с 2025 года соотношение выплат снова будет изменено — фиксированная ставка будет уменьшена до 35 процентов, а стимулирующая — повышена до 65 процентов. Алгоритм тут простой: воспитывайте футболистов, востребованных на высоком уровне, и зарабатывайте.

«Н аша Смена»

Вот тут мы подходим к моменту, в котором не менее важно разобраться, чем в выплатах и процентах. Наверняка многим интересно, почему одни школы могут претендовать на более высокие выплаты, чем другие, в чем разница между академиями, если все они готовят и выпускают юных футболистов.

И вот тут нам никак не обойти программу подготовки резерва «Наша Смена», запущенную РФС в феврале 2020 года. Как говорили в национальной федерации, ее целью является создание системы, благодаря которой в стране ежегодно будут появляться конкурентоспособные футболисты. Кстати, эту программу союз реализует вместе с партнерами — например, компанией «Норильский никель».

— Очень хорошо, что наш футбол дошел до уровня партнерства с такими крупными компаниями, как «Норникель», которые не только говорят о своей социальной ориентированности и поддержке спорта, но и делают, — отмечает известный телекомментатор Георгий Черданцев. — Начинать надо с вовлечения молодежи и детей. Вкладывать деньги в суперклубы с миллиардными бюджетами, конечно, хорошо. Но развитие детского футбола и спорта в целом — приоритет. Потому что массовый футбол с точки зрения здоровья нации более важен. Поэтому факт, что «Норникель» активно сотрудничает с различными спортивными федерациями, в том числе и по программе «Наша Смена», — прекрасное начинание, которое можно только приветствовать.

Основными параметрами работы на этом направлении стала коренная реформа системы детско-юношеских соревнований. Уже созданы два федеральных дивизиона ЮФЛ, партнерами которых выступает «Газпром», и две межрегиональные лиги, финансируемые за счет средств FIFA Legacy. Также важно отметить деление более юных футболистов на три возрастные категории — 6-9, 10-14 и 15-17 лет, а школ — на четыре.

Р азница в уровнях

По статистике, в России работает свыше 2200 государственных футбольных спортшкол. И задачи перед всеми, будь то академия клуба РПЛ или небольшая ДЮСШ в райцентре где-нибудь на периферии, стояли, по сути, одинаковые. В РФС сочли такое использование ресурсов неэффективным и решили, что будущее — за диверсификацией. Так появились четыре категории школ, причем принадлежность к высшим трем нужно ежегодно подтверждать через процедуру лицензирования.

На одном полюсе здесь академии — те, кто готов работать самостоятельно без помощи со стороны, опираясь на утвержденные национальной федерацией методики. На другом — обычные школы четвертой категории, одна из главных задач которых — это поддержание массовости в футболе.

А вот между ними находятся два «этажа», которым в программе «Наша Смена» уделяется особое внимание. Речь о детских футбольных центрах и региональных центрах РФС. Первые концентрируются на детях в возрасте от 6 до 9 лет и вовлечении в футбол как можно большего количества ребят и девчат. Сейчас в стране их уже около семи десятков. Они, к примеру, регулярно проводят так называемые фестивали футбола, задача которых — увлечь игрой младших школьников. А региональные центры уже призваны готовить игроков в возрасте от 10 лет и старше.

По данным на официальном сайте РФС, на сегодняшний день функционируют 11 региональных центров — в Тамбове, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве, Ярославле, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, Владикавказе. В будущем их число планируется еще увеличить, чтобы все талантливые дети из разных уголков России могли подобрать себе место для подготовки, не переезжая для этого в Москву.

Вот тут мы возвращаемся к тому, с чего и начинали, — программе финансовой помощи. «СЭ» уже рассказывал о создании региональных лиг в системе ЮФЛ и упоминал, что РФС работает над улучшением инфраструктуры команд-участниц. Очевидно, что условия у школ из разных городов и регионов могут заметно отличаться, но опускаться ниже определенного регламентом уровня нельзя. Теперь же с помощью выплат, которые должны стать ежегодными, спортивные учреждения могут и постепенно повышать квалификацию персонала, и улучшать условия для их работы и подготовки футболистов.