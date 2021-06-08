«Будущее будет таким, каким мы его сделаем»

Елена Колесник — о работе эндаумент-фонда академии «Динамо».

В декабре прошлого года московское «Динамо» объявило о нетривиальном шаге — создании эндаумент-фонда для развития клубной академии. Первоначальный взнос для формирования капитала фонда сделала Группа ВТБ, а ее подразделение, ВТБ Капитал Инвестиции, управляет фондом.

Что же такое эндаумент? Говоря просто, это целевой фонд, созданный для финансирования того или иного проекта. Очень важно, что эндаумент используется в некоммерческих целях. Внести средства в него может любой желающий помочь, а вот тратить находящиеся в фонде деньги нельзя. Их можно только инвестировать, а полученный доход направлять на достижение заявленных целей. Подробнее об этом «СЭ» рассказала старший вице-президент ВТБ Елена Колесник, входящая в попечительский совет динамовского фонда.

Всероссийский детский турнир на Кубок ВТБ среди воспитанников академии «Динамо». Фото Дмитрий Паршин, ФК «Динамо»

— Елена, динамовская школа всегда была одной из лучших в стране. Но в последнее время молодежь бело-голубых особенно на слуху. Этой весной в премьер-лиге пошумели Константин Тюкавин, Арсен Захарян, Вячеслав Грулев — все выпускники академии «Динамо». Для ВТБ как акционера клуба это серьезный актив?

— Добавлю, что в основном составе в ушедшем сезоне впервые появились еще два молодых защитника — Сергей Слепов и Александр Кутицкий. Безусловно, у ВТБ есть амбиции развивать академию. И яркие дебюты ребят, которых вы назвали, только часть того, что мы бы в перспективе хотели видеть. На мой взгляд, большего успеха добиваются те команды, где свои воспитанники играют бок о бок с опытными футболистами. И мы стараемся воплощать этот принцип на практике. Плюс для нас очень важна социальная функция клуба — примеры Тюкавина и Захаряна наглядно иллюстрируют, что каждый ребенок, занимающийся футболом ответственно и с желанием, имеет шанс дойти до основы. Да и вообще в «Динамо» сегодня много своих воспитанников — и капитан команды Антон Шунин, и Роман Евгеньев, и другие.

— Создание эндаумент-фонда академии «Динамо» вызвало в футбольных кругах громкий резонанс. Ведь речь идет о совершенно новом для нас инструменте развития детско-юношеского футбола в клубе. Почему ВТБ и «Динамо» решили пойти по этому пути?

— Согласна, эндаумент-фонд — на сегодняшний день уникальный проект для российского футбола. Подобные фонды уже создавались в нашей стране, например, для поддержки музеев или учебных заведений, но в спорте мы стали первыми. Наша цель — создание базы, фундамента, способного прослужить века. Потому что основная задача работы фонда состоит в том, чтобы академия «Динамо» и ее региональные филиалы работали бесперебойно и всегда имели достаточное финансирование для развития. Поэтому и решено было создать эндаумент-фонд, чтобы никакие перестановки в системе управления клубом не сказывались на бюджете академии и мы постоянно имели возможность радовать болельщиков появлением новых Шуниных и Тюкавиных.

Всероссийский детский турнир на Кубок ВТБ среди воспитанников академии «Динамо». Фото Дмитрий Паршин, ФК «Динамо»

— Какой опыт, в том числе и зарубежный, вы изучали, прежде чем начинать проект с эндаументом?

— Повторюсь, в России уже есть аналоги в сфере образования и искусства, на которые мы внимательно смотрели. И да, мы опирались на опыт европейских коллег. Наверное, вы знаете, что эндаумент-фонд есть у «Барселоны», он наполняется в том числе и за счет средств болельщиков клуба. В России мы в этом смысле пионеры, но если судить по популярности проекта и интересу, который он вызывает, то думаю, в ближайшее время и другие клубы задумаются о создании аналогичных фондов. Это было бы логичным шагом.

— Тяжело быть первопроходцем?

— В любой области, когда что-то делаешь впервые, важно понимание — потребуется время, чтобы объяснить, как это работает. Поэтому в нашей миссии есть и просветительский аспект. Мы стараемся постепенно приобщать наших болельщиков, рассказывать им о фонде. Приучаем их к мысли, что наш проект долгосрочный и даже небольшая сумма будет важна в будущем.

— Средства, вложенные в фонд, не могут быть потрачены, только инвестированы. Это понятно. Но что если инвестиции не принесут доход?

— Мы считаем, что предложенная нашим подразделением ВТБ Капитал Инвестиции стратегия позволяет минимизировать риски. И планируем, что получаемый инвестиционный доход будет покрывать бюджет на содержание и развитие клубной академии. Сам институт эндаумента давно представлен на финансовых рынках, цели создания нашего фонда хорошо понятны. И нужно к ним двигаться, постепенно выполняя планы. Могу сказать, что первые доходы от инвестиций уже начали направляться на финансирование академии.

— Любой эндаумент подразумевает участие самых разных людей, готовых поддержать проект. Ради чего болельщикам стоит обратить внимание на фонд?

— Мы начали разговор с того, что поклонники «Динамо» обратили внимание на группу ярких воспитанников академии. И если вы болеете за команду, неравнодушны к ее победам и успехам нашей молодежки, то эндаумент стоит вашего внимания. Он ведь для того и создан, чтобы у ребят была возможность расти и попадать в основу. За фондом уже стоят известные люди, члены попечительского совета, — это представители разных профессиональных областей, добившиеся признания. Своим авторитетом они повышают узнаваемость фонда. И контролируют его деятельность. Думаю, со временем станет значительно больше тех, кто захочет сделать свой посильный вклад в будущее «Динамо».

Всероссийский детский турнир на Кубок ВТБ среди воспитанников академии «Динамо». Фото Дмитрий Паршин, ФК «Динамо»

— Предусматривает ли клуб какие-то поощрения для дарителей?

— Да, мы планируем благодарить тех болельщиков, которые станут участниками эндаумента, привлекать их к жизни клуба и академии. Будет и неформальное общение с игроками и менеджментом, и знакомство с академией, и поездки на гостевые матчи. В новом сезоне мы планируем запустить новую линейку атрибутики с клубной символикой, которая будет идентифицировать тех, кто внес вклад в наш фонд как меценат. Поэтому впереди нас ждет очень много интересного.

— Какими вы видите перспективы эндаумент-фонда академии «Динамо»?

— Мне кажется, у этого проекта большое будущее. При этом он очень человечный, правильный в масштабах страны — когда ты можешь ощущать свой вклад в развитие детско-юношеского футбола, отдачу от которого можно увидеть относительно быстро. И это очень важно. Понятно, что сейчас основу фонда составляют средства ВТБ, но мы планируем привлечь в эндаумент большое количество болельщиков. Эта работа еще впереди, мы надеемся, что сможем подключить к ней людей. С операционной точки зрения фонд уже успешен, а его судьба будет зависеть от тысяч болельщиков, которые будут вносить дополнительный вклад. Будущее будет таким, каким мы его сами сделаем.