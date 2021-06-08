Футбол
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА
Лига Европы
Клубный ЧМ по футболу
Лига конференций
Чемпионат мира-2022
Кубок Америки
Англия
Испания
Италия
Кубок Либертадорес
Другие страны
Франция
Кубок Африки
Германия
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Статьи   //    Футбол   //    «У своих ворот»

«Будущее будет таким, каким мы его сделаем»

Антон Бабошин
Антон Бабошин
Корреспондент
Сегодня, 14:30
Всероссийский детский турнир на Кубок ВТБ среди воспитанников академии «Динамо». Фото Дмитрий Паршин, ФК «Динамо» Всероссийский детский турнир на Кубок ВТБ среди воспитанников академии «Динамо». Фото Дмитрий Паршин, ФК «Динамо» Всероссийский детский турнир на Кубок ВТБ среди воспитанников академии «Динамо». Фото Дмитрий Паршин, ФК «Динамо» Всероссийский детский турнир на Кубок ВТБ среди воспитанников академии «Динамо». Фото Дмитрий Паршин, ФК «Динамо»
Всероссийский детский турнир на Кубок ВТБ среди воспитанников академии «Динамо». Фото Дмитрий Паршин, ФК «Динамо»
Теги:
Елена Колесник — о работе эндаумент-фонда академии «Динамо».

В декабре прошлого года московское «Динамо» объявило о нетривиальном шаге — создании эндаумент-фонда для развития клубной академии. Первоначальный взнос для формирования капитала фонда сделала Группа ВТБ, а ее подразделение, ВТБ Капитал Инвестиции, управляет фондом.

Что же такое эндаумент? Говоря просто, это целевой фонд, созданный для финансирования того или иного проекта. Очень важно, что эндаумент используется в некоммерческих целях. Внести средства в него может любой желающий помочь, а вот тратить находящиеся в фонде деньги нельзя. Их можно только инвестировать, а полученный доход направлять на достижение заявленных целей. Подробнее об этом «СЭ» рассказала старший вице-президент ВТБ Елена Колесник, входящая в попечительский совет динамовского фонда.

Всероссийский детский турнир на Кубок ВТБ среди воспитанников академий "Динамо". Фото Дмитрий Паршин, ФК "Динамо"
Всероссийский детский турнир на Кубок ВТБ среди воспитанников академии «Динамо». Фото Дмитрий Паршин, ФК «Динамо»
Футболисты &laquo;Динамо&raquo;.Парадокс «Динамо»: остались без еврокубков, но болельщики довольны. Инсайды «СЭ»

— Елена, динамовская школа всегда была одной из лучших в стране. Но в последнее время молодежь бело-голубых особенно на слуху. Этой весной в премьер-лиге пошумели Константин Тюкавин, Арсен Захарян, Вячеслав Грулев — все выпускники академии «Динамо». Для ВТБ как акционера клуба это серьезный актив?

— Добавлю, что в основном составе в ушедшем сезоне впервые появились еще два молодых защитника — Сергей Слепов и Александр Кутицкий. Безусловно, у ВТБ есть амбиции развивать академию. И яркие дебюты ребят, которых вы назвали, только часть того, что мы бы в перспективе хотели видеть. На мой взгляд, большего успеха добиваются те команды, где свои воспитанники играют бок о бок с опытными футболистами. И мы стараемся воплощать этот принцип на практике. Плюс для нас очень важна социальная функция клуба — примеры Тюкавина и Захаряна наглядно иллюстрируют, что каждый ребенок, занимающийся футболом ответственно и с желанием, имеет шанс дойти до основы. Да и вообще в «Динамо» сегодня много своих воспитанников — и капитан команды Антон Шунин, и Роман Евгеньев, и другие.

— Создание эндаумент-фонда академии «Динамо» вызвало в футбольных кругах громкий резонанс. Ведь речь идет о совершенно новом для нас инструменте развития детско-юношеского футбола в клубе. Почему ВТБ и «Динамо» решили пойти по этому пути?

— Согласна, эндаумент-фонд — на сегодняшний день уникальный проект для российского футбола. Подобные фонды уже создавались в нашей стране, например, для поддержки музеев или учебных заведений, но в спорте мы стали первыми. Наша цель — создание базы, фундамента, способного прослужить века. Потому что основная задача работы фонда состоит в том, чтобы академия «Динамо» и ее региональные филиалы работали бесперебойно и всегда имели достаточное финансирование для развития. Поэтому и решено было создать эндаумент-фонд, чтобы никакие перестановки в системе управления клубом не сказывались на бюджете академии и мы постоянно имели возможность радовать болельщиков появлением новых Шуниных и Тюкавиных.

Всероссийский детский турнир на Кубок ВТБ среди воспитанников академий "Динамо". Фото Дмитрий Паршин, ФК "Динамо"
Всероссийский детский турнир на Кубок ВТБ среди воспитанников академии «Динамо». Фото Дмитрий Паршин, ФК «Динамо»
Сандро Шварц.«Знаю, как РПЛ приблизиться к Англии и Германии». Шварц — о Захаряне, судьях, новичках, еврокубках и самой болезненной неделе

— Какой опыт, в том числе и зарубежный, вы изучали, прежде чем начинать проект с эндаументом?

— Повторюсь, в России уже есть аналоги в сфере образования и искусства, на которые мы внимательно смотрели. И да, мы опирались на опыт европейских коллег. Наверное, вы знаете, что эндаумент-фонд есть у «Барселоны», он наполняется в том числе и за счет средств болельщиков клуба. В России мы в этом смысле пионеры, но если судить по популярности проекта и интересу, который он вызывает, то думаю, в ближайшее время и другие клубы задумаются о создании аналогичных фондов. Это было бы логичным шагом.

— Тяжело быть первопроходцем?

— В любой области, когда что-то делаешь впервые, важно понимание — потребуется время, чтобы объяснить, как это работает. Поэтому в нашей миссии есть и просветительский аспект. Мы стараемся постепенно приобщать наших болельщиков, рассказывать им о фонде. Приучаем их к мысли, что наш проект долгосрочный и даже небольшая сумма будет важна в будущем.

— Средства, вложенные в фонд, не могут быть потрачены, только инвестированы. Это понятно. Но что если инвестиции не принесут доход?

— Мы считаем, что предложенная нашим подразделением ВТБ Капитал Инвестиции стратегия позволяет минимизировать риски. И планируем, что получаемый инвестиционный доход будет покрывать бюджет на содержание и развитие клубной академии. Сам институт эндаумента давно представлен на финансовых рынках, цели создания нашего фонда хорошо понятны. И нужно к ним двигаться, постепенно выполняя планы. Могу сказать, что первые доходы от инвестиций уже начали направляться на финансирование академии.

— Любой эндаумент подразумевает участие самых разных людей, готовых поддержать проект. Ради чего болельщикам стоит обратить внимание на фонд?

— Мы начали разговор с того, что поклонники «Динамо» обратили внимание на группу ярких воспитанников академии. И если вы болеете за команду, неравнодушны к ее победам и успехам нашей молодежки, то эндаумент стоит вашего внимания. Он ведь для того и создан, чтобы у ребят была возможность расти и попадать в основу. За фондом уже стоят известные люди, члены попечительского совета, — это представители разных профессиональных областей, добившиеся признания. Своим авторитетом они повышают узнаваемость фонда. И контролируют его деятельность. Думаю, со временем станет значительно больше тех, кто захочет сделать свой посильный вклад в будущее «Динамо».

Всероссийский детский турнир на Кубок ВТБ среди воспитанников академий "Динамо". Фото Дмитрий Паршин, ФК "Динамо"
Всероссийский детский турнир на Кубок ВТБ среди воспитанников академии «Динамо». Фото Дмитрий Паршин, ФК «Динамо»
Футболисты &laquo;Динамо&raquo;.«Задача «Динамо» — постоянно бороться за чемпионство. К 2023 году хотим выйти на этот уровень». Первое большое интервью нового гендиректора клуба Павла Пивоварова

— Предусматривает ли клуб какие-то поощрения для дарителей?

— Да, мы планируем благодарить тех болельщиков, которые станут участниками эндаумента, привлекать их к жизни клуба и академии. Будет и неформальное общение с игроками и менеджментом, и знакомство с академией, и поездки на гостевые матчи. В новом сезоне мы планируем запустить новую линейку атрибутики с клубной символикой, которая будет идентифицировать тех, кто внес вклад в наш фонд как меценат. Поэтому впереди нас ждет очень много интересного.

— Какими вы видите перспективы эндаумент-фонда академии «Динамо»?

— Мне кажется, у этого проекта большое будущее. При этом он очень человечный, правильный в масштабах страны — когда ты можешь ощущать свой вклад в развитие детско-юношеского футбола, отдачу от которого можно увидеть относительно быстро. И это очень важно. Понятно, что сейчас основу фонда составляют средства ВТБ, но мы планируем привлечь в эндаумент большое количество болельщиков. Эта работа еще впереди, мы надеемся, что сможем подключить к ней людей. С операционной точки зрения фонд уже успешен, а его судьба будет зависеть от тысяч болельщиков, которые будут вносить дополнительный вклад. Будущее будет таким, каким мы его сами сделаем.

«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг

Читайте также

«Логан Пол — просто красавец. Он убьет Макгрегора в бою». Небанальное мнение Кармазина
Глава UFC критично высказался о бое Мейвезера и Логана Пола
Селюк — о Ротенберге: «Что же он тогда в «Сочи» не пошел? Раз его из-за фамилии берут»
Прошлый Евро Россия провалила из-за травм — Слуцкий потерял четырех важных игроков. Как получится у Черчесова?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Антон Бабошин все материалы автора
vs
0
Офсайд