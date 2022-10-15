Луганская школа воспитала Семака, Юрана, Онопко и других звезд. Что с ней сейчас?

История о легендарном училище, воспитавшем множество талантов.

Пять видов спорта

В начале 1970-х в СССР задумались о создании крупного спортивного учреждения, в котором будущие чемпионы проводили бы целые дни: и учились, и тренировались, и повышали мастерство. Место для интерната выбирали долго: в борьбе участвовали Донецк, Запорожье и Днепропетровск, но в итоге власти остановились на Луганске (Ворошиловграде).

Училище распахнуло двери в сентябре 1971 года. На тот момент оно официально называлось «общеобразовательная школа-интернат спортивного профиля» и толком ничего не имело: ни кроватей в общежитии, ни парт в классах. Для тренировок использовали инфраструктуру Ворошиловграда, раскиданную по всему городу, — детей развозили по объектам автобусы, что, конечно, отнимало время.

Акцент был сделан на пять видов спорта: легкую атлетику, спортивную гимнастику, плавание, футбол и волейбол. Со временем интернат стал обрастать спортивными сооружениями, появились в том числе и футбольные поля. Власти уделяли школе особое внимание, но настоящий бум увлечения спортом в регионе вызвала сенсационная победа «Зари» в чемпионате СССР в 1972 году. После нее люди в Ворошиловграде стали активно заниматься футболом.

Лучший бомбардир московской Олимпиады

Уже в 1980 году школу ждал оглушительный успех — воспитанник интерната Сергей Андреев стал не только бронзовым призером московских Олимпийских игр, но и лучшим бомбардиром футбольного турнира. Тогда Андреев уже покинул Луганщину и играл за ростовский СКА, но вклад училища в прогресс форварда был неоценим. Андреев оформил хет-трик в матче с Кубой, открыл счет в игре с Венесуэлой, но еще важнее, что именно его гол обеспечил сборной СССР победу в матче за третье место с Югославией.

Московская Олимпиада была безоговорочно главным событием страны того времени, и за достижениями спортсменов пристально наблюдали все. Фамилия Андреева в том году была на слуху, ведь он в составе СКА стал еще и лучшим снайпером чемпионата-1980 с 20 голами. Нет сомнений, что успех нападающего повлиял на популярность луганского училища. Многие захотели повторить его путь.

Сергей Андреев. Фото архив «СЭ»

60 мячей за Семака

Через луганскую школу прошли многие звезды СССР, России и Украины: Александр Заваров, Игорь Гамула, Виктор Онопко. Одним из патриархов школы считается Вадим Добижа: у него тренировались Сергей Семак, Сергей Юран, Эдуард Мор и Артем Безродный. Добижа особенно лестно отзывался о нынешнем главном тренере «Зенита», который занимался у него с 12 до 16 лет. По словам тренера, Семак всегда был прилежным и на тренировках, и на уроках, а по окончании училища был продан в «Асмарал» за 60 мячей. Тренер вспоминал, что сперва за будущего многократного чемпиона России не дали ничего, но он сам приехал к владельцу «Асмарала» Хусаму Аль-Халиди и потребовал в обмен мячи — их тогда как раз не хватало луганской школе.

Юран из Луганска попал в киевское «Динамо» к Валерию Лобановскому, Мор с Безродным — в «Спартак». Они подавали огромные надежды и выделялись среди сверстников училища, хотя талант реализовали не все. О том же Безродном Добижа вспоминал, что он на голову превосходил всех, хотя в Москве после перехода в «Спартак» засомневались в истинном возрасте Артема.

Луганский интернат был известен по всей стране, хотя почти все перечисленные футболисты родились в Ворошиловграде или недалеко от него. Оттуда же и другой воспитанник училища, многолетний лидер киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш.

Виктор Онопко и Сергей Семак. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Сегодняшний день

Гармаш — редкий выпускник луганского училища, играющий сейчас на высоком уровне. В последние десятилетия продуктивность футбольной школы угасла, хотя в других видах спорта она все еще высока: на сайте интерната указано, что каждые четыре года он делегирует множество спортсменов на летние Олимпийские игры. Среди них есть и четыре золотых медалиста в легкой атлетике, спортивной гимнастике и греко-римской борьбе.

Футбольный интернат тоже функционирует и даже проводит матчи с командами из других академий региона. Училище живет, что видно по активному ведению социальных сетей. В сентябре его воспитанники отмечали 50-летие той самой победы ворошиловградской «Зари» в чемпионате СССР.

Интернат все еще находится по тому же адресу, где и раньше, но уже в Луганской Народной Республике. Понятно, что последние годы были тяжелыми для училища. Если «Заря» уехала и проводит домашние матчи УПЛ на разных стадионах Украины, то школа-интернат остается на месте. Очевидно, что в нынешней ситуации, когда в Луганске не было большого футбола, талантливые игроки выбирали для развития какие-то другие академии. Поэтому и статус легендарного училища несколько снизился. Но жизнь там все еще кипит. На днях в школу даже приехал французский тренер с международным опытом Фредерик Аникин, который провел мастер-класс с воспитанниками. Так что футболисты и другие спортсмены продолжают совершенствоваться с надеждой на будущее.