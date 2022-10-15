Луганская школа воспитала Семака, Юрана, Онопко и других звезд. Что с ней сейчас?
Пять видов спорта
В начале 1970-х в СССР задумались о создании крупного спортивного учреждения, в котором будущие чемпионы проводили бы целые дни: и учились, и тренировались, и повышали мастерство. Место для интерната выбирали долго: в борьбе участвовали Донецк, Запорожье и Днепропетровск, но в итоге власти остановились на Луганске (Ворошиловграде).
Училище распахнуло двери в сентябре 1971 года. На тот момент оно официально называлось «общеобразовательная школа-интернат спортивного профиля» и толком ничего не имело: ни кроватей в общежитии, ни парт в классах. Для тренировок использовали инфраструктуру Ворошиловграда, раскиданную по всему городу, — детей развозили по объектам автобусы, что, конечно, отнимало время.
Акцент был сделан на пять видов спорта: легкую атлетику, спортивную гимнастику, плавание, футбол и волейбол. Со временем интернат стал обрастать спортивными сооружениями, появились в том числе и футбольные поля. Власти уделяли школе особое внимание, но настоящий бум увлечения спортом в регионе вызвала сенсационная победа «Зари» в чемпионате СССР в 1972 году. После нее люди в Ворошиловграде стали активно заниматься футболом.
Лучший бомбардир московской Олимпиады
Уже в 1980 году школу ждал оглушительный успех — воспитанник интерната Сергей Андреев стал не только бронзовым призером московских Олимпийских игр, но и лучшим бомбардиром футбольного турнира. Тогда Андреев уже покинул Луганщину и играл за ростовский СКА, но вклад училища в прогресс форварда был неоценим. Андреев оформил хет-трик в матче с Кубой, открыл счет в игре с Венесуэлой, но еще важнее, что именно его гол обеспечил сборной СССР победу в матче за третье место с Югославией.
Московская Олимпиада была безоговорочно главным событием страны того времени, и за достижениями спортсменов пристально наблюдали все. Фамилия Андреева в том году была на слуху, ведь он в составе СКА стал еще и лучшим снайпером чемпионата-1980 с 20 голами. Нет сомнений, что успех нападающего повлиял на популярность луганского училища. Многие захотели повторить его путь.
60 мячей за Семака
Через луганскую школу прошли многие звезды СССР, России и Украины: Александр Заваров, Игорь Гамула, Виктор Онопко. Одним из патриархов школы считается Вадим Добижа: у него тренировались Сергей Семак, Сергей Юран, Эдуард Мор и Артем Безродный. Добижа особенно лестно отзывался о нынешнем главном тренере «Зенита», который занимался у него с 12 до 16 лет. По словам тренера, Семак всегда был прилежным и на тренировках, и на уроках, а по окончании училища был продан в «Асмарал» за 60 мячей. Тренер вспоминал, что сперва за будущего многократного чемпиона России не дали ничего, но он сам приехал к владельцу «Асмарала» Хусаму Аль-Халиди и потребовал в обмен мячи — их тогда как раз не хватало луганской школе.
Юран из Луганска попал в киевское «Динамо» к Валерию Лобановскому, Мор с Безродным — в «Спартак». Они подавали огромные надежды и выделялись среди сверстников училища, хотя талант реализовали не все. О том же Безродном Добижа вспоминал, что он на голову превосходил всех, хотя в Москве после перехода в «Спартак» засомневались в истинном возрасте Артема.
Луганский интернат был известен по всей стране, хотя почти все перечисленные футболисты родились в Ворошиловграде или недалеко от него. Оттуда же и другой воспитанник училища, многолетний лидер киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш.
Сегодняшний день
Гармаш — редкий выпускник луганского училища, играющий сейчас на высоком уровне. В последние десятилетия продуктивность футбольной школы угасла, хотя в других видах спорта она все еще высока: на сайте интерната указано, что каждые четыре года он делегирует множество спортсменов на летние Олимпийские игры. Среди них есть и четыре золотых медалиста в легкой атлетике, спортивной гимнастике и греко-римской борьбе.
Футбольный интернат тоже функционирует и даже проводит матчи с командами из других академий региона. Училище живет, что видно по активному ведению социальных сетей. В сентябре его воспитанники отмечали 50-летие той самой победы ворошиловградской «Зари» в чемпионате СССР.
Интернат все еще находится по тому же адресу, где и раньше, но уже в Луганской Народной Республике. Понятно, что последние годы были тяжелыми для училища. Если «Заря» уехала и проводит домашние матчи УПЛ на разных стадионах Украины, то школа-интернат остается на месте. Очевидно, что в нынешней ситуации, когда в Луганске не было большого футбола, талантливые игроки выбирали для развития какие-то другие академии. Поэтому и статус легендарного училища несколько снизился. Но жизнь там все еще кипит. На днях в школу даже приехал французский тренер с международным опытом Фредерик Аникин, который провел мастер-класс с воспитанниками. Так что футболисты и другие спортсмены продолжают совершенствоваться с надеждой на будущее.