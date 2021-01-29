Как «Спартак» наградили золотыми медалями в Кремле 20 лет назад

Сегодня исполнилось ровно 20 лет торжественной церемонии вручения золотых медалей «Спартаку» в Кремле за победу в чемпионате России-2000. Тот вечер вспоминает обозреватель «СЭ» Александр Львов, который тогда был пресс-атташе красно-белых.

29 января 2001 года. Москва. Кремль. Президент России Владимир Путин и главный тренер «Спартака» Олег Романцев. Фото Александр Вильф, —

Сейчас снимки с того вечера лежат передо мной. Президент РФ Владимир Путин впервые пригласил в Кремль команду, завоевавшую не какой-то высокий международный титул, а ставшую первой в нашей стране. А после приема мы отправилась в Государственный Кремлевский дворец на церемонию вручения золотых медалей.

Первый бал Алины Романцевой

29 января 2001 года. Москва. Олег Романцев с супругой и внучкой Алиной. Фото Александр Вильф, —

Начну с главного виновника торжества. На него дружное семейство Романцевых прибыло в усиленном составе: супруга Наталия Ивановна, младший сын Валентин, Олег Иванович и крохотная Алиночка — дочь старшего сына Вадима. Лет через шестнадцать, строгий дед приведет в редакцию «СЭ» симпатичную, со светящейся улыбкой на лице девушку и скажет: «Знакомься, моя внучка Алина. Хочет стать журналисткой. Помоги». И уже через пару месяцев она стала полноправной участницей моего первого телевизионного проекта — «Спартак» по Романцеву". Но на этом снимке главный тренер не пытается рассказать внучке о ее будущей творческой жизни, а перед началом церемонии объясняет, как ей предстоит вести себя в этот особенный вечер. Алина хлопает: ждет появления на сцене президента РФС Вячеслава Колоскова.

8 сентября 2018 года. Москва. Алина Романцева на презентации книги деда «Правда обо мне и «Спартаке» на «Открытии Арене». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Форвард, о котором мечтал «Аякс»

29 января 2001 года. Москва. Александр Ширко с супругой. Фото Александр Вильф, —

Может быть, Александр Ширко вспоминает мячи, забитые в Кубке УЕФА грозному «Аяксу», после чего его стали настойчиво звать в Голландию. Или перебирает в памяти 11 голов в золотом сезоне — всего трех не хватило, что бы обойти в бомбардирском споре Егора Титова. Ну, а Юлия полна спокойствия за мужа и уверена, что они правильно не уехали в свое время в «Аякс». Зарплата зарплатой, но главное — болельщик!

29 января 2001 года. Москва. Пресс-атташе «Спартака» Александр Львов. Фото Александр Вильф, —

Это момент, когда я получил возможность сказать, что-то важное для будущего «Спартака». Поздравил с победой наших болельщиков и напомнил, что ровно через год мы опять ждем их здесь по такому же поводу — место встречи изменить нельзя. Самый мясной спартаковец Бразилии!

29 января 2001 года. Москва. Луис Робсон. Фото Александр Вильф, —

Любимец команды — Робсон, он же Роба, он же Максимка, он же Робинзончик. Это первый легионер, в которого сходу поверил Романцев. Увидел его на первой тренировке в квадрате и сказал: «Этот парень — наш». И с того момента в каждом сезоне бразилец регулярно забивал по 10-12 мячей. Недавно ему исполнилось 45. У него родились мальчик и девочка, которую, как и внучку Романцева, зовут Алина. И сейчас в родном Сан-Паулу Максимка открыл магазин, на вывеске которого написано — «Спартак» — мясо!"

Как Олег Иванович загадывал желание

29 января 2001 года. Москва. Вячеслав Колосков и Олег Романцев. Фото Александр Вильф, —

Вот и сам Вячеслав Иванович Колосков, которого ждала маленькая Алина. И можно только представить ее радость от того, что такой уважаемый начальник лично вручает ее дедушке золотую медаль, предложив, заодно, загадать желание на новый сезон. И по улыбке Президента РФС ясно — и он, и Олег Иванович ждут выхода сборной, которую тоже возглавлял Романцев, в финальный турнир мирового чемпионата в Японии и Корее. Лолита и Фоменко — болельщики «Спартака»?

29 января 2001 года. Москва. Ведущие церемонии награждения Николай Фоменко и Лолита Милявская. Фото Александр Вильф, —

А в это время ведущие, еще стройная Лолита и непривычно серьезный Николай Фоменко, изучают какую-то важную бумагу. Возможно, ведомость со свои гонораром или программу вечера. Но это и не так важно — одно другому не мешает. И хотя весь вечер они, конечно, будут клясться в любви к «Спартаку», их футбольные пристрастия все равно останутся тайной.

Жена капитана и в Кремле капитан

29 января 2001 года. Москва. Вероника Титова. Фото Александр Вильф, —

Тревога и озабоченность на лице Вероники Титовой легко объяснимы. Во-первых, она переживает за состояние внезапно заболевшего супруга. А во-вторых волнуется, что теперь ей вместо Егора Ильича предстоит принять награду. Но по тому, как уверенно она это делает, можно быть спокойным — красно-белые в надежных руках. 29 января 2001 года. Москва. Вероника Титова. Фото Александр Вильф, —

Автограф от чемпионов

29 января 2001 года. Москва. Виктор Булатов и Дмитрий Парфенов. Фото Александр Вильф, —

Виктор Булатов и Дмитрий Парфенов уже побывали на сцене. Этим и воспользовался мальчишка-болельщик, улучивший момент для долгожданного автографа. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!

29 января 2001 года. Москва. Вратари «Спартака» Александр Филимонов и Андрей Сметанин. Фото Александр Вильф, —

Две вратарские глыбы чемпионского «Спартака"-2000. Обычно людей этой профессии жизнь превращает в конкурентов. А по тому, как открыто и приветливо улыбаются Александр Филимонов и Андрей Сметанин понятно, что на их отношения это не влияет. Ясно, что голкиперы с таким золотым запасом оптимизма, могут быть только у чемпиона. Так что, как говорил герой Олега Янковского барон Мюнхгаузен: «Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!». Эх, Алексей Иванович...

29 января 2001 года. Москва. Алексей Булдаков. Фото Александр Вильф, —

А это, царствие ему небесное, Алексей Иванович Булдаков. Правда, без привычной генеральской сигары, которой он попыхивал в фильмах про особенности национальной охоты и рыбалки. Настоящий спартаковский мужик — от и до. Помню, за год до этого когда команда была в Израиле на сборах, он вместе с писателями Аркадием Аркановым?и Семеном Альтовым, а также пианистом Левоном Оганезовым заглянул к нам в гости в Кейсарию. И в холле гостиницы они устроили импровизированный концерт — бесплатно и от души. Судя по снимку, Алексей Иванович рвется на сцену с таким же желанием, как и Ширко с Барановым в игре — к воротам. Просит душа праздника! Вот какие люди болели за «Спартак». Любовь по имени «Спартак»

29 января 2001 года. Москва. Церемония награждения «Спартака» золотыми медалями. Фото Александр Вильф, —

Это снимок для любителей проверить свою память и назвать тех, кто на нем запечатлен. Про внучку Романцева вы уже в курсе, а вот дальше... Честно говоря, сам это сделал — и, по крайней мере, себя узнал. Кто бы что ни говорил, это была не просто сильнейшая по всем показателям команда России, а одна большая семья. Те, кто любил «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке». Золотые помощники!

29 января 2001 года. Москва. Виктор Самохин, Вячеслав Грозный и Юрий Дарвин. Фото Александр Вильф, —

Говорят, что короля делает свита — об этом подумал, когда увидел этот снимок. Вот они помощники Романцева — те, кто каждый день строил с ним команду. У микрофона скромнейший Виктор Самохин, который вместе с Олегом Ивановичем в свое время выступал в обороне «Спартака». Делал это не щадя себя, поэтому оказался потом рядом с Романцевым у руля команды. Вячеслав Грозный — душа-человек, незаменим в работе. Разбуди в три ночи, спроси, как дела, ответит — «а как надо»? А за Грозным — тренер вратарей Юрий Дарвин. Скромный, добрый. Лолита-Писарев — золотой дуэт!

29 января 2001 года. Москва. Лолита и Николай Писарев. Фото Александр Вильф, —

Как смотрится Лолита на фоне лихого форварда Коли Писарева! А Николай спокоен, и не таких видал. Но подпевает с удовольствием — будет, что вспомнить. Золотой отблеск красно-белой атаки

29 января 2001 года. Москва. Луис Робсон, Марко и Александр Ширко. Фото Александр Вильф, —

Крайний слева Робсон, чуть правее которого новичок Маркао, с которым они в ноябре буквально разорвали в Лужниках в матче Лиги чемпионов «Арсенал» Арсена Венгера, забив три мяча из четырех. Ну, а Александр Ширко, глядя на них, словно говорит: «Так держать!». И наверняка думает — только свое место в атаке я вам не отдам! Как Гомельский назвал «Спартак» бело-голубым

29 января 2001 года. Москва. Александр Гомельский и Олег Романцев. Фото Александр Вильф

И вновь в центре внимания Романцев. Здесь его поздравляет человек, для которого в тренерской профессии не было секретов — Александр Яковлевич Гомельский. Обычно он сам привык принимать награды, приводя баскетбольный ЦСКА и сборную страны к большим и красивым победам. Но на этот раз выступил в не слишком привычной роли. Хотя не скрывал, что выполнять ее очень приятно, поскольку, как однажды сказал мне, считал Олега Ивановича одним из самых талантливых людей в профессии. И тогда, вручая ему почетный диплом, всегда предельно собранный и выдержанный Гомельский разволновался и назвал спартаковцев... бело-голубыми. Таким, трогательно-взволнованным, великий Гомельский и остался навсегда в памяти Романцева, с которым мы часто вспоминаем этого гениального тренера и большого человека.

Что советовал Ананко и Робсону Василий Баранов?

29 января 2001 года. Москва. Дмитрий Ананко и Василий Баранов. Фото Александр Вильф, —