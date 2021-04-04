18-летний футболист умер во время матча. Подробности трагедии в Подмосковье

Игрок «Знамени Труда» умер спустя пять минут после выхода на замену

Игрок молодежной команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуева Никита Сидоров умер в воскресенье во время товарищеской игры с командой из Павловского Посада. 18-летний игрок вышел на поле со скамейки запасных и через пять минут потерял сознание.

По предварительному диагнозу смерть наступила из-за аневризмы сосудов головного мозга. Но официального заключения врачей пока не появилось.

Генеральный директор МУ ГФК «Знамя Труда» Михаил Пузанов рассказал, что медики пытались спасти молодого футболиста почти полчаса, но безрезультатно.

«Получается, он вышел во втором тайме, проиграл пять минут, побежал и стало плохо. Упал и потерял сознание. На поле тут же выбежали тренер и врач, который присутствовал на игре, чтобы оказать необходимую помощь. Вслед за ними бросился отец футболиста.



Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня. Все боролись за него до конца. Парень был здоровее всех», — сказал Пузанов в интервью «360».

Соболезнования родным и близким игрока уже выразили пресс-службы РФС и ПФЛ. Футбольный клуб «Знамя Труда» на своих ресурсах пока не сообщал о случившемся с игроком клуба и деталях трагедии.

Михаил Пузанов отметил, что все игроки перед началом сезона проходят диспансеризацию и общий медицинский осмотр.

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков в интервью «СЭ» разъяснил, что аневризма сосудов головного мозга — это диагноз, который невозможно выявить в ходе обычного медосмотра. С таким заболеванием играть в футбол, по его словам, противопоказано.

«Аневризма — это нарушение сосудистой стенки с последующим выпячиванием. Аневризма фиксируется на обследовании — КТ и МРТ. Возможно, у парня были жалобы на частые головные боли — это симптом. Какие были тренировки и нагрузки — никто не знает. Стандартный медосмотр — это одно. А углубленная медицина — это другое, она появляется только в большом футболе. Простой медицинский осмотр не покажет аномалию в черепе, это находка компьютерных врачей. С таким диагнозом играть ни в коем случае нельзя. К сожалению, лопнул сосудик — и все, ушел молодой человек, который даже не успел пожить. Это самая настоящая трагедия. Мы можем лишь склонить головы от печали», — сказал врач.

Отметим, что Сидоров был болельщиком «Спартака». В социальных сетях 18-летний футболист был подписан на аккаунты красно-белых, а также лидеров московской команды Квинси Промеса, Георгия Джикию, Романа Зобнина, Зелимхана Бакаева, Александра Соболева. Также он следил за звездами сборной России — Алексеем Миранчуком и Александром Головиным.

Сидоров был защитником по амплуа, с 2015 года выступал в первенстве Московской области среди юношеских команд за «Знамя Труда» и спортивную школу «Спартак-Орехово». Также Сидоров играл в мини-футбол за клуб «Мишлен» в лиге Орехово-Зуево. 19 июня Никите исполнилось бы 19 лет.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Сидорова