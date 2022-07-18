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Трагическая судьба звезды сборной СССР: номинировался на «Золотой мяч», погиб от удара пивной кружкой

Роман Писаревский
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Виктор Шустиков и Валерий Воронин.
Фото архив «СЭ»
Виктор Шустиков и Валерий Воронин.
Фото архив «СЭ»
Владимир Козлов и Валерий Воронин.
Фото Игорь Уткин
Лев Яшин и Валерий Воронин.
Фото Олег Неелов
Валерий Воронин (слева) в сборной СССР.
Фото из личного архива
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Суперзвезду 1960-х Валерия Воронина сгубила всемирная популярность и алкоголь.

В 1960-х советский футбол был на пике. В послевоенный период люди мечтали скорее обустроить привычный быт и чаще радоваться мелочам. Лучше всего отвлечься от повседневной рутины помогал спорт. Советские футболисты блистали на мировой арене, ими восхищались за границей, а внутри страны буквально боготворили. Но справиться с известностью удавалось не всем.

Валерий Воронин, звезда московского «Торпедо» и сборной СССР, был не просто талантливым футболистом. Природа одарила его красотой, интеллектом и обаянием. Высоцкий гордился их дружбой, а королева Англии Елизавета II лично дарила ему подарок как самому обаятельному футболисту. К сожалению, те, кто горит так ярко, иногда сгорают в два раза быстрее.

Владимир Козлов и Валерий Воронин. Фото Игорь Уткин
Владимир Козлов и Валерий Воронин.
Игорь Уткин

Как отец Воронина привел его к Бескову

Воронин родился в 1939 году в обеспеченной семье. Войну мальчик практически не запомнил, так как был совсем маленьким. После военных действий его отец занимал должность директора книжного магазина в подмосковном Переделкино. Благодаря этому статусу семья Ворониных была вхожа в круги советской интеллигенции.

Родители уделяли особое внимание воспитанию сына. Валерию с детства прививали любовь к классике и эстетике. Мальчик читал классическую литературу, заучивал стихотворения великих поэтов, слушал соответствующую музыку и увлекался иностранными языками. К зрелому возрасту Воронин выделялся на фоне многих спортсменов своей интеллигентностью.

Помимо образования родители фокусировали внимание на физическом развитии сына, отдавая Валерия в различные секции. Перепробовав разные виды спорта, мальчик остановился на футболе. В 13 лет он заиграл в юношеской команде предприятия «Каучук». Отец заметил, что сын довольно легко обыгрывает сверстников. Тогда он решил позвонить своему старому боевому товарищу и тренеру «Торпедо» Константину Бескову.

С первого появления Воронин-младший впечатлил именитого тренера. Сначала Валерия определили в дубль, а уже в 1958 году он дебютировал за «Торпедо» в чемпионате СССР.

Лучший игрок 1960-х

На молодёжном уровне Воронин чаще выходил играть на фланге. Но вскоре футболиста перевели в центр, заметив у него два уникальных качества: идеальное чтение игры и великолепный отбор.

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В 1960 году «Торпедо» впервые в истории выиграло чемпионат СССР. Воронин был одним из ключевых игроков золотой команды. Он играл роль box-to-boх, помогая партнерам и в атаке, и в обороне. Молодым полузащитником восхищалась вся страна, мечтая увидеть его в футболке сборной. Но тренерский штаб национальный команды считал, что вызывать Воронина слишком рано.

На крупных турнирах Валерий дебютировал за СССР на чемпионате мира в Чили. Советские футболисты добрались до четвертьфинала, где проиграли хозяевам первенства. Но Воронин произвел настоящий фурор. Он стал первым и единственным советским футболистом, которого внесли в символическую сборную мира. Валерий попал в один ряд с Гарринчей, Зико, Чезаре Мальдини и другими иконами мирового футбола.

В 1960-х Воронин не уступал в популярности Льву Яшину. Французский журнал France Football дважды номинировал его на «Золотой мяч». В 1964 году Валерий открыл первую десятку, а спустя год поднялся на восьмое место.

В 1964-м Воронин остановился в шаге от победы на чемпионате Европы. В финале сборная проиграла Испании со счетом 1:2. А через два года на чемпионате мира в Англии советские футболисты дошли до полуфинала. В матче за третье место Советский Союз уступил Португалии. Воронин вновь стал главной звездой команды. Впечатленная королева Англии Елизавета II лично вручила футболисту памятный приз — фарфоровый сервиз — как самому ценному и элегантному игроку турнира.

Валерий Воронин (слева) в сборной СССР. Фото из личного архива
Валерий Воронин (слева) в сборной СССР.
из личного архива

Жизнь среди богемы

В 1960-х Воронин был звездой не только на поле, но и в повседневной жизни. Он дружил с известными актерами, поэтами и драматургами — Ширвиндтом, Далем, Аркановым и Дементьевым. А также восходящей звездой советской эстрады Владимиром Высоцким.

Однажды Олег Даль, поклонник «Торпедо» и лично Воронина, пригласил команду на свой спектакль в «Современник». Во время выступления актер сымпровизировал, обратившись к футболистам со сцены: «Какого числа у «Торпедо» следующий матч?»

Журналист Владимир Познер также был хорошо знаком с Ворониным. Однажды он привозил ему на базу в Мячково джазовые пластинки и новые книги. «Когда-то я болел за «Торпедо». Это было очень давно, когда играли Иванов, Стрельцов, Кавазашвили в воротах и так далее. Был ли я с ними знаком? Близко — нет, но я работал в Агентстве печати «Новости», и мы осуществляли некоторое шефство и встречались: и Валера Воронин, и все эти замечательные ребята», — вспоминал Познер.

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Валерий притягивал к себе внимание советской элиты. Статная внешность, уложенная прическа с пробором, идеальный костюм. Он так напоминал западного актера, что в команде его часто называли русским Аленом Делоном.

Известный режиссер Марлен Хуциев даже предлагал футболисту сняться в кино. Он хотел доверить Воронину одну из главных ролей в фильме «Июльский дождь». Но из-за плотного графика Валерий вежливо отказался.

Лев Яшин и Валерий Воронин. Фото Олег Неелов
Лев Яшин и Валерий Воронин.
Олег Неелов

Интерес «Реала», алкоголь, страшная авария

В 1965 году в Москве состоялся легендарный матч с участием сборных СССР и Бразилии. В составе южноамериканцев блистал неудержимый Пеле. Для Воронина эта игра была принципиальной. Он хотел выключить из игры лидера бразильцев, продемонстрировав всему миру свое превосходство. Но в тот день Пеле легко справился с Ворониным, оформив дубль. А Бразилия в переполненных «Лужниках» победила 3:0.

После того матча у Воронина начал пропадать интерес к футболу. Выстрелив на чемпионате мира 1966 года, Валерий мечтал уехать в Европу, где им всерьез интересовались «Интер» и «Реал». Но дорогу на Запад ему закрыли. Окончательно растеряв мотивацию, футболист увлекся алкоголем и часто нарушал режим.

Эдуард Стрельцов вспоминал: «Он казался не то чтобы утомленным, но как бы потерявшим вкус к игре. Чувствовалось: что-то с ним творится. Нет в нем прежнего отношения к футболу. Ощущение игры начиналось у него где-то в кончиках ногтей, а затем охватывало его всего...»

С каждым днем алкоголя в жизни Воронина становилось все больше. Он выпивал до, после и чуть ли не во время тренировок. «Он позволял себе незадолго до занятий утолить жажду бокалом шампанского. Мол, а что? Мы ведь профессионалы и сейчас на тренировке все это дело выгоним», — рассказывал Владимир Маслаченко.

Тренерский штаб сборной терпел загулы Воронина. Но за две недели до отъезда на чемпионат Европы 1968 года тренер сборной СССР Михаил Якушин все-таки отказался от опытного лидера. Через несколько дней Валерий попал в жуткую аварию.

Двигаясь по Новорязанскому шоссе, футболист уснул за рулем. В этот момент он выехал на встречную полосу и угодил под колеса грузовой машины. Воронина экстренно доставили в больницу с перелом ребер и практически всех конечностей. Врачи буквально заново собирали футболиста по частям. Им удалось вернуть Валерия с того света. Однако на лице остался большой шрам.

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«Валерка гордился своей красотой, а после операции закрывал нижнюю часть лица, когда разговаривал. Ему Беккенбауэр предлагал сделать операцию в Германии, но наши не разрешили — что смогли, то сами и слепили», — делился напарник по сборной СССР и «Торпедо» Николай Маношин.

Виктор Шустиков и Валерий Воронин. Фото архив «СЭ»
Виктор Шустиков и Валерий Воронин.
Фото архив «СЭ»

Жизнь после аварии и трагическая смерть

После аварии Воронин сильно изменился. Улыбчивый и обаятельный интеллигент превратился в угрюмого пьяницу. От него ушла красавица жена Валентина, которая была не в силах терпеть его бесконечные запои. А друзьям было все сложнее найти общий язык со старым товарищем.

С футболом к концу 1960-х Воронин закономерно закончил. После завершения карьеры он пытался найти себя в журналистике и тренерской работе. Но нигде не сложилось. С прошлой жизнью его связывали только немногочисленные приятели: Виктор Понедельник, Константин Бесков, Валерий Маслов и Валентин Иванов.

Жизнь одного из ярчайших футболистов мира оборвалась трагично. В День Победы 1984 года Валерия нашли убитым в районе Варшавского шоссе. Он погиб от удара пивной кружкой по голове. Причину преступления установить не удалось. А убийцы остались на свободе. Воронин умер... Ему было всего 44.

Лев Яшин
Сборная СССР по футболу
ФК Торпедо (Москва)
Константин Бесков
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