«Лифт резко пошел вниз... Врачи говорили: Толя не чувствовал боли». Нелепая смерть таланта советского футбола

Анатолия Кожемякина сравнивали с Эдуардом Стрельцовым.

«СЭ» вспоминает одаренного форварда, чья жизнь трагически оборвалась в 21 год.

Прятал бутсы Блохина и напоминал Стрельцова

К 15 годам воспитанник «Локомотива» и ФШМ завоевал внушительное количество наград: вместе с юношеской сборной Москвы Кожемякин выиграл Всесоюзную спартакиаду школьников. На Кубке юности-1968 стал лучшим бомбардиром, а на Кубке надежды-1969 был признан лучшим нападающим турнира. Скауты быстро приметили поставленный удар и высокую дистанционную скорость крепкого мальчика и пригласили его в «Динамо».

В 16 лет он дебютировал во взрослом футболе. В матче чемпионата СССР с «Торпедо» (0:1) Кожемякин вышел на замену и едва не отличился в концовке встречи. В следующей игре с «Черноморцем» (1:0) Анатолий появился в старте (правда, результативными действиями снова не отметился). Оставшиеся игры в 1970-м нападающий провел за дублирующий состав. Тренером «Динамо» в те годы был легендарный Константин Бесков, который видел в парне перспективу и постепенно подводил его к основе, где уже играли такие звезды, как Лев Яшин и Юрий Семин.

Анатолий Кожемякин (слева). ФК «Динамо»

В 1971 году карьера Кожемякина вышла на новый уровень. На турнире УЕФА в Чехии среди юношеских сборных форвард СССР забил семь голов в пяти матчах и стал лучшим бомбардиром турнира. Партнерами Анатолия по нападению были Анатолий Байдачный и Олег Блохин.

Байдачный, рассуждая о потенциале Кожемякина, вспоминал: «Фраза Бескова: «Все больше и больше напоминает Стрельцова...» Лет десять назад, когда Блохин тренировал сборную Украины, обсуждали с ним Шевченко. Говорю: «С таким нападающим тебе беспокоиться не о чем». Блохин вздохнул: «Эх, мне бы форварда, как Кожемякин!» Толик в юношеской сборной любил над Олегом подшутить. Бутсы прятал. Пора на игру ехать — их нигде нет. У Блохина паника, кричит».

В сезоне 1971 года Кожемякин стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате страны — 7 мячей в 20 матчах. Через год он получил приглашение в сборную СССР, за которую дебютировал в марте. Однако за ярким отрезком игры последовал спад.

Недовольство Яшина и кресты

В 1972-м в чемпионате СССР Кожемякин не впечатлял. Обладавший редким голевым чутьем нападающий отличился лишь однажды в 11 встречах. При этом на европейской арене дела у него поначалу складывались лучше. Так, два гола Анатолия в двух матчах с «Црвеной Звездой» (общий счет — 3:2) вывели команду в 1/4 финала Кубка кубков.

Но уже в полуфинале с Кожемякиным случилось необъяснимое. В выездном матче с берлинским «Динамо» москвичи вели в счете, но все испортил странный пенальти, назначенный из-за того, что молодой форвард неожиданно схватил мяч в руки в своей штрафной. Игроки и тренеры пытались понять, почему он так сделал, но Анатолий ничего не мог сказать... Говорят, что ему послышался судейский свисток, и форвард решил, что игра остановилась. Благодаря 11-метровому немцы вырвали ничью — 1:1.

В ответном матче Кожемякин потерялся на поле и после первого тайма был заменен. Команда Бескова снова завершила вничью основное время, но победила в серии пенальти и вышла в финал Кубка кубков.

В решающем матче за трофей динамовцы уступили «Рейнджерс» (2:3). Кожемякин пропустил встречу из-за травмы, которая сильно повлияла на моральное состояние футболиста. У центрального нападающего появились проблемы с режимом: как вспоминал Яшин, «Кожемякин пропускал тренировки и играл с ленцой».

В сезоне-1973 Анатолий вернулся в состав и наколотил 16 голов в 26 матчах чемпионата СССР. Больше Кожемякина забил только Блохин (18 мячей).Однако голевое противостояние с будущим обладателем «Золотого мяча» не получило продолжения. В том же году Кожемякин получил разрыв крестообразных связок колена. Врачи прогнозировали уход из футбола и хромоту до конца жизни. Но форвард не терял надежд вернуться в большой спорт.

Ссора с женой и роковое совпадение

12 октября 1974-го Кожемякин приехал на игру дублеров накануне матча с «Торпедо» в чемпионате СССР. Форвард набирал форму после повреждения и наблюдал за игрой с трибун. Встреча завершилась в 17.00, но футболист вернулся домой только к полуночи. По одной из версии, после матча Анатолий пошел на концерт любимой группы «Машина времени». По другой — задержался в компании друзей, с которыми вместе был в кафе.

Ночная прогулка Кожемякина не понравилась его супруге — Наталья сильно переживала из-за того, что футболист пришел домой так поздно. После ссоры они легли спать, но Наталья проснулась в одиночестве. Оказалось, что Анатолий дождался, пока жена уснет, и ушел ночевать к другу Анатолию Бондаренко.

Утром Кожемякин и Бондаренко позавтракали и около 10 часов утра вышли из квартиры. Вызвали лифт, в котором застряли между третьим и четвертым этажом.

«Жали на кнопки, потом вдруг в какой-то момент внутренние дверки немного ослабли, раскрылись, — вспоминал Бондаренко в фильме «Динамо» «Анатолий Кожемякин. Падение на взлете». — Мы увидели, что расстояние до пола — полметра. Толя говорит: «Давай, вылезай. Я тебя подержу. А потом ты мне поможешь». Я быстренько вылез. А Толик пытался и так, и так... Полметра было, я же говорю. Он уже почти вылез, я держал... И тут лифт резко пошел вниз. Я никогда раньше не задумывался, с какой скоростью он идет. Потом гадал, неужели у Толи не было возможности втянуть ноги обратно? Затем узнал — скорость: метр в секунду... Ну что тут... Зазор между стеной шахты и дном кабины лифта — миллиметров 70. И вот меня все время пробирает. Извините... Хруст костей и жуткий крик! Даже не крик, не вопль... Сложно сказать, что это было. Что-то не от боли, а скорее от страха, от неожиданности. Потом врачи говорили, что Толя боли не чувствовал. И вот я стою один и тишина. Двери остались открытыми... Лифт вверх ушел».

От полученных травм Кожемякин скончался на месте. Ему был всего 21 год.

Анатолий Кожемякин. Фото Кадр фильма «Анатолий Кожемякин. Падение на взлете». Фото Кадр фильма «Анатолий Кожемякин. Падение на взлете».

— Футболистом Толя был от Бога, — считает партнер Кожемякина по «Динамо» Михаил Гершкович. — Разносторонний, неординарный, он, как и все таланты, попал в основной состав, минуя дубль. С его гибелью футбол потерял много.