Экосистема для талантов. Как «Наша Смена» реформирует детско-юношеский футбол

Программа, которая призвана увеличить эффективность системы подготовки спортивного резерва, запущена Российским футбольным союзом два года назад. Как она функционирует на данный момент и чего удалось добиться за это время?

Быть футбольным болельщиком в России непросто. Любому хочется, затрачивая свои эмоции на поддержку любимой команды, получать отдачу в виде побед и радости от них, но у нас график успехов и неудач больше похож на кардиограмму. За взлетом, таким как выход сборной страны в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018, следует спад — например, осенью 2020-го российские клубы дружно провалились в еврокубках, а национальная команда завершила год поражением 0:5 в Белграде в решающем матче Лиги наций УЕФА. Прошел год — и ситуация стала чуть лучше, хотя сменившая тренера сборная напрямую на ЧМ-2022 не попала.

Давно и на всех уровнях, от курилок в офисах до крупнейших СМИ и популярных экспертов, обсуждаются тезисы о низком уровне премьер-лиги, несоответствии интенсивности во внутренних и европейских соревнованиях. Говорят, что там бегают по полю, а у нас ходят пешком. И, как часто бывает, болельщики спрашивают: «Неужели на 150-миллионную страну так трудно найти полтора десятка футболистов высокого класса?» И следом идет вывод о качестве работы детско-юношеских школ.

Опыт, сын ошибок трудных

Но, как часто бывает в жизни, результаты матчей топ- уровня лишь верхушка айсберга, видимая стороннему наблюдателю. Те же, кто погружен в процесс, видят и знают гораздо больше. Например, что с 2019 года в России начата масштабная реформа системы подготовки резерва.

В РФС создана концепция развития детско-юношеского футбола, основанная на опыте сразу нескольких зарубежных стран. Потому что, как показывает опыт, систем много, но среди них нет ни одной, которая была бы эффективна на все 100 процентов.

Среди тех, кто послужил нам примером, есть Англия. Там около 10 лет назад руководители премьер-лиги решили модернизировать свою систему работы академий и в течение года составляли очень объемный документ, который сейчас есть в распоряжении их российских коллег. Также работники РФС проводили консультации с представителями Немецкого футбольного союза, плодотворно сотрудничали по этим вопросам с голландцами. А также изучали результаты глобального исследования систем подготовки и развития игроков, проведенного ФИФА несколько лет назад.

Работа по внедрению в систему подготовки единых методик, разработанных внутри РФС, началась еще в 2015 году. После чего быстро обнаружилось, что в стране существует явный дисбаланс в этом вопросе. Если в ведущих школах и академиях уже используют новейшие наработки (и то не во всех), то в остальных юных футболистов готовят по устаревшим программам тренеры, квалификация которых явно оставляет желать лучшего. Особенно на начальном этапе.

Стало понятно, что просто спустить в школы новые программы и улучшить им инфраструктуру недостаточно — нужно готовить специалистов, управленцев нового поколения, а также менять систему юношеских соревнований. Словом, создавать новую среду для воспитания молодых футболистов.

Действующая система подготовки футболистов складывалась после распада СССР, и процесс был во многом стихийным. Главными проблемами, накопившимися за эти 25-30 лет, являются нехватка квалифицированных детских тренеров, а также излишняя профессионализация на нижних этапах подготовки.

Процесс обучения принятию правильных решений в игровых ситуациях всегда сопряжен с ошибками, а детей часто этого права на ошибку лишают. Поэтому на выходе мы получаем общую массу игроков с усредненными навыками. Они очень часто отлично подготовлены теоретически, например в тактическом плане, но не могут перенести эти знания на поле. Такие футболисты неконкурентоспособны на международном уровне, что создает большие сложности и клубам премьер-лиги, и тренерскому штабу сборной России, кто бы им ни руководил. Потому что с юношеского уровня к ним приходят игроки, которые по ходу матча не способны принимать качественные решения и быстро их реализовывать.

Плоды излишней профессионализации

Если говорить о наиболее осязаемой для широкой публики части реформ, то это, конечно, система соревнований. В 2019-м вместо прежних турниров для старшего юношеского возраста создана Юношеская футбольная лига. На данный момент функционирует два федеральных дивизиона для команд U-17 и U-16, а также два региональных турнира для 15-летних.

Процесс создания этой пирамиды продолжается. Результатом станет четкая и отлаженная система соревнований, где высшим уровнем является первенство молодежных команд, ниже расположены федеральные дивизионы ЮФЛ, а под ними — региональные лиги, которых будет восемь, по числу федеральных округов. Это создаст условия для постепенного прогресса юных футболистов — попав в региональную ЮФЛ, талантливый игрок может шаг за шагом пройти все ступени от местной школы до академии клуба РПЛ, а затем и молодежки, после чего подпишет профессиональный контракт.

Пока ЮФЛ оправдывает возложенные на нее ожидания. Как показывают цифры, лига соответствует по интенсивности игры модельным показателям элитных раундов Юношеской лиги УЕФА. Но, с другой стороны, такой уровень нужно поддерживать, а это само по себе непросто. Расширять число участников нет смысла, потому что это неизбежно приведет к снижению конкуренции и качества игры. При этом составы команд ежегодно полностью обновляются. Поэтому в РФС начинают следить за молодыми игроками задолго до того, как они должны попасть в ЮФЛ. Ведут работу с клубами, тренерами, родителями.

Помогают в этом и новые технологии. Ведь помимо воплощения принципа «равные играют с равными» и повышения уровня конкуренции, ЮФЛ — это еще и технологический оазис в российском детско-юношеском футболе. Здесь есть трансляции матчей, используются системы сбора и анализа различных статистических параметров. На их основе в РФС составляют подробные аналитические отчеты, оценивают уровень команд и турнира, ведут кандидатов в сборные.

При этом не стоит путать причину со следствием. То, что мы видим на поле в матчах ЮФЛ, должно быть лишь витриной программы «Наша Смена», ее результатом. А для этого ведется кропотливая работа уровнями выше. «Выпускник «Нашей Смены» обладает навыками профессионального футболиста и готов к построению профессиональной карьеры игрока в «футболе будущего»», гласит документ.

Новая программа предусматривает переход с разделения юных футболистов на группы не столько по году рождения, сколько по уровню их подготовленности, где возраст является ориентиром, но не единственным критерием. К такому на местах готовы далеко не все — есть и методические сложности, и организационные. Делить детей строго по возрасту, конечно, гораздо удобнее, но не слишком правильно. В европейских академиях игроков оценивают именно по общей подготовленности и физическому развитию, поэтому там легко можно увидеть в одной команде, например, и 12-летних, и 13-летних, а иногда и 14-летних. Кто-то слабее своих сверстников, кто-то сильнее.

По новой программе у каждой из групп свои приоритеты в развитии, свой методический фокус. До 12 лет при подготовке планируется сосредоточиться на воспитании скорости перемещения с мячом и без мяча, с 12 до 15 лет — на скоростной технике. С 15 до 18 лет учебно-тренировочный процесс должен обеспечить приобретение навыка высокой скорости реализации решений, а после 18 лет на основе предыдущего опыта игрок должен иметь высокую скорость реализации правильных решений. Такой подход основан на применении в тренировочном процессе максимального количества игровых упражнений на всех без исключения этапах.

Уровни и результаты

И вот здесь мы подходим к еще одному важному моменту — категоризации футбольных школ путем их ежегодной аттестации. Программа «Наша Смена» предусматривает присвоение части учебных заведений статуса детского футбольного центра, ориентированного прежде всего на массовость и работу на начальной ступени подготовки, а другим, более крупным, — регионального центра. И те и другие РФС берет под крыло и помогает обучать тренеров, дает инвентарь, предоставляет поля и следит за соблюдением в школе методических рекомендаций. Выше стоят уже самостоятельные академии и топ-школы.

Как говорит статистика, в России свыше 2200 футбольных школ. И перед каждой, условно говоря, стоит задача воспитывать чемпионов и игроков уровня сборной. Но, как показывают исследования, такой подход неверен, при нем ресурсы используются неэффективно.

Поэтому самая важная часть аттестации школ — диверсификация целей для каждой категории. Перед детским футбольным центром стоит задача научить ребенка основным умениям, а также вовлекать в процесс обучения новых детей. Школ, работающих в сегменте массового футбола, может быть сколько угодно много, лишь бы в них ходили дети.

Региональные центры — школы уже более серьезного уровня, но все равно нуждающиеся в поддержке и контроле со стороны РФС. Тогда как академии готовы работать самостоятельно, применяя согласованные методики. У них достаточно ресурсов, чтобы нанять квалифицированных тренеров, привлечь консультантов в случае необходимости.

Таких центров и академий для процесса подготовки элитных футболистов, по подсчетам РФС, хватило бы примерно 60 — этого количества достаточно, чтобы на уровне 17-19 лет в конкурентной среде вращалось порядка 1600 футболистов. Но с учетом специфики нашей страны система ЮФЛ рассчитана приблизительно на 100 учреждений спортивной подготовки. По статистике, сейчас из выпускников спортшкол примерно 1 процент вырастет в топ-игроков — 16 за год, столько же клубов в РПЛ. Но создание системы более интенсивных соревнований должно повысить эффективность — параллельно с матчами идет образование тренеров, внедрение новых методик, системы контроля и так далее. Таким образом, если из этой экосистемы ежегодно будет выходить по 16 профессионалов, это уже хорошо, но в РФС планируют увеличивать эти цифры.

Как мы уже сказали выше, аттестация будет ежегодной. Это не только позволит следить за соблюдением стандартов, ведь уже были случаи лишения школ ранее присвоенного статуса, но и поможет справедливо распределять предусмотренную РФС финансовую помощь. В нынешнем году академии высшей категории, клубов РПЛ и ФНЛ и футбольные центры суммарно получили около 1,5 миллиарда рублей. Такое стимулирование тоже будет производиться каждый год, а к 2025 году основным критерием выплат будет игровое время воспитанников академий и центров во взрослом футболе.

Употребленное здесь понятие «экосистема» далеко не случайно. Напротив, оно отлично характеризует тот результат, который надеются получить авторы программы «Наша Смена»: формирование среды, в которой талантливые дети будут постепенно превращаться в футболистов. Такая среда состоит из кадров, инфраструктуры, тренировок, соревнований и социализации. По каждому из пяти пунктов выделяются проблемы и ищутся пути их решения.

И когда эта работа даст свои плоды, в РФС надеются реализовать все цели программы «Наша Смена». А они амбициозные — комплексные результаты программы предусматривают, что 100 процентов футболистов молодежной сборной России будут иметь регулярную игровую практику в клубах РПЛ, все тренеры, работающие в региональных и детских футбольных центрах, получат профессиональные лицензии, национальные юношеские и молодежные команды, в том числе и женские, на постоянной основе будут играть в финальных турнирах чемпионатов Европы своих возрастных категорий. Если все пойдет по плану, то достичь этого можно уже в ближайшие годы.