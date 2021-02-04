«Саша, с нетерпением жду продолжения работы с тобой». Дюков переизбран президентом РФС

Александр Дюков будет руководить российским футболом до 2025 года

В программе внеочередной конференции РФС, которая прошла в четверг в Москве, было всего два пункта — выборы президента организации и утверждение членов исполкома.

По первому пункту вопросов не возникало: кандидат зарегистрировался всего один — действующий глава футбольного союза Александр Дюков, руководящий РФС с февраля 2019 года. Как и ожидалось, его переизбрали единогласно. Даже если вдруг кто-то колебался, то их сомнения должны были развеять ролики с выступлениями президента ФИФА Джанни Инфантино и главы УЕФА Александера Чеферина, которые в своих выступлениях приветствовали участников конференции и лично Дюкова.

«Саша, с нетерпением жду продолжения работы с тобой и с твоей командой», — говорил с экрана Инфантино.

Не случилось сюрпризов и с новым составом исполкома. Еще в декабре утвердили список из 23 кандидатов — голосовать за него предстояло целиком. В числе прочих кандидатов в руководящий орган РФС значились Евгений Гинер, Леонид Федун, Сергей Галицкий. Словом, все тяжеловесы российского футбола, даже если у кого-то из них появлялись проблемы с выдвижением по линии РПЛ — как, например, у Гинера и Федуна, которые в итоге прошли в исполком по квоте РФС. Отдельно довыбрали еще двух человек — главу судейского комитета Ашота Хачатурянца и главу комитета по маркетингу Дениса Соловьева. Разумеется, единогласно.

Затем слово дали делегатам. Наиболее ярким получилось выступление члена исполкома Владимира Евтушенко, который, как оказалось, скучает по загранпоездкам.

— Уважаемые коллеги, если не начнем на местах активничать, тяжело президенту будет реализовывать все намеченное, — сказал Евтушенко. — Кроме нас с вами, никто не знает, что нужно делать в регионах. В ближайшее время нужно пошевелиться. И попросить помочь передовикам. При Вячеславе Ивановиче Колоскове отправляли в загранкомандировки, чтобы смотреть, как футбол развивается. Это был бы шаг вперед.

Из выступления самого Дюкова отмечу несколько моментов:

— к 2025 году 4 процента россиян должны заниматься футболом, сейчас эта цифра равна 2,1 процента населения;

— к 2030 году сборная России должна войти в топ-10 рейтинга ФИФА;

— стадионам ЧМ-2018 необходимо выйти на самоокупаемость.

Разумеется, на пресс-конференции поднимались темы формата РПЛ и «Тамбова», который находится на грани снятия с чемпионата России.

О формате РПЛ

— РФС отвечает не только за сборные и профессиональный футбол, значительная сфера ответственности — массовый футбол, детский футбол, подготовка резерва, другие разновидности футбола. Целью создания лиг было делегирование им полномочий и вопросов управления. Клубы — серьезные организации с ресурсами, у них есть руководители, акционеры, и, если говорить о роли, которую должен играть РФС в профессиональном футболе, она значительна, но сейчас мы отвечаем за вопросы судейства, проводим его реформы, лицензирование клубов. Третье направление — помощь лигам через обучающие программы и семинары. Мы заинтересованы, чтобы лиги были успешны со всех точек зрения. Готовы помогать, но ждем инициативу и от РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. Если предложения поступят — будут рассмотрены. У нас есть видение того, какой формат в какой лиге актуален и правилен, но, повторю, инициатива должна идти от лиг и клубов. Права на проведение соревнований переданы до сезона-2021/22, и до этого срока изменения вряд ли возможны.

О «Тамбове»

— Конечно, мы переживаем за «Тамбов» — переживает лига, переживают клубы, так как есть риск нарушения целостности соревнований и спортивного принципа. Надеемся, «Тамбов» доведет сезон до конца и не снимется. Ситуация неправильная, но я уже говорил, что единственное решение — это ужесточение лицензирования. Мы это делаем постепенно, но многие клубы к новым требованиям не готовы. Есть дилемма: если поднимем планку, то только 7-9 команд станут соответствовать критериям. Но это неправильно, это демотивирует регионы и снизит интерес к футболу. С нового сезона можем снять «Тамбов» с соревнований, если подобная история повторится. Санкции в связи с этой историей к президенту РПЛ Сергею Прядкину могут применить только клубы, это их право. Что касается исполкома РФС — это коллективное решение, за которое все несут ответственность. Мы считали, что в чемпионате России должно выступать 16 клубов. На начало сезона «Тамбов» был готов: звучали заверения губернатора, имелись обязательства по стадиону, которые, к сожалению, оказались не выполнены.

О вакцинации

— Вакцинация — дело добровольное, это решение игроков. Но я считаю, что это важно, особенно с учетом того, что в марте сборной России предстоят важные матчи в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

О стадионах ЧМ-2018

— РФС старается загружать арены ЧМ-2018, проводя там финалы Кубка России, матчи за Суперкубок. Продолжим поддерживать стадионы, давать консультации регионам и клубам, которые там выступают. Надеемся, что те стадионы, которые сейчас не представлены в РПЛ, будут там и это повысит посещаемость и, соответственно, доходы. Что касается «Лужников», мы имеем право проводить там встречи сборной, но, как вы знаете, в 2020 году наступила пандемия. «Лужники» — дорогое спортсооружение с точки зрения аренды и эксплуатации, и играть там без зрителей или с ограничением по посещаемости позволить себе не могли. Когда вернутся зрители, сборная станет принимать соперников в «Лужниках» — возможно, это будет матч с Хорватией.

О флаге и гимне

— В отборочном турнире ЧМ-2022 будем играть под своим флагом и гимном. Если пройдем отбор — тогда рассмотрим этот вопрос с ФИФА.

О присутствии зрителей на стадионах

— Надеюсь, что этот сезон сможем завершить с показателем заполняемости в 50 процентов от вместимости по всем регионам, где есть клубы РПЛ. Если эпидемиологическая ситуация улучшится, то, возможно, квота увеличится.