«Угловой, помолчи». Журналист Винокуров — о забавном прозвище Лобановского

Известный советский журналист Валерий Винокуров в интервью «СЭ», посвященном его другу, знаменитому футболисту Эдуарду Стрельцову, вспомнил историю о Валерии Лобановском.

— Вышел Эдик из тюрьмы в 63-м или 64-м... Я еще работал на «Мосфильме». Как-то приезжаю на тренировку «Торпедо», Валька Иванов меня всегда звал — и туда пришел Эдик! Повидаться с ребятами!

— Играть ему еще не давали?

— Нет, конечно. Я стал свидетелем такой штуки. У ребят из «Торпедо» зашла речь про Лобановского. Валерку как раз в сборную позвали. Обсуждали, как тот подает угловые.

— Закручивает в ворота?

— Ну да. Эдик говорит: «Кто-кто?»

— Не знал даже фамилию?

— Да откуда ему знать? Ему отвечают: да в киевском «Динамо» появился левый край... «Ну и что он делает?» — «Да вот крутит с углового в ворота — никто повторить не может. Хоть на дальнюю, хоть на ближнюю! Если сам не забьет — на ближней Серебряников выскакивает, а на дальней замыкает Базилевич. Никто ничего поделать с ними не может...» Эдик покачал головой. Задумался на секунду. Потом: «Ну-ка, дайте мячик». Ставит на угол поля — ка-а-к закрутил в ближнюю «девятку»: «Так?» Народ обомлел: «Так...» Ставит еще один мяч — под дальнюю крестовину! Представляете? Это же класс!

— Хотел бы я это увидеть.

— Ага, думаю. Не зря я приехал. Такой сюжет!

— В сборной-то Лобановский не задержался, кстати говоря.

— Валерка как самый умный влез в какой-то разговор. Вернее, попытался влезть — а Валька Иванов его послал: «А ты, Угловой, помолчи!» С тех пор иначе как «Угловой» Лобановского не звали. «Угловой, не суйся, Угловой, молчи...» Так и закончилось у него со сборной — отыграл то ли два матча, то ли три.