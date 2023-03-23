«Не было живого места». Журналист Винокуров рассказал, как великого футболиста Стрельцова избили в тюрьме

Известный советский журналист Валерий Винокуров в интервью «СЭ» рассказал о жизни футболиста Эдуарда Стрельцова в тюремных лагерях. Спортсмен отсидел 5 лет после признания виновным в изнасиловании.

— Значит, в лагере у Стрельцова была сносная жизнь?

— Просто замечательная — на протяжении какого-то времени! Легкий режим. Сколько хочешь — тренируйся. Начальник обещал Андрею Петровичу, что через какое-то время напишет что-то про «хорошее поведение»: «Может, вообще отпустят...» Но!

— Здесь тоже «но»?

— В один момент все сломалось.

— Что произошло?

— Этот начальник разрешил для Эдика любые посещения. Пусть, мол, семья приезжает. Мать туда и зачастила!

— Так это здорово.

— А мать... Как бы это сказать... Она была простая такая тетка. Может, и неплохая. Но довольно хвастливая и болтливая. Мне не нравилась изначально. Вот бывает — не нравится человек и все!

— Была причина?

— Болтает что-то, хвастается: «Да мы купим это, купим то...» Вот так всегда. Эдик обычно говорил: «Ну мам, дай нам посидеть, поговорить». Словом, неприятно было. Каждый раз, приезжая в Москву после посещения сына, хвасталась направо и налево!

— Ну и что такого?

— «Да Эдик там живет как король, у него все есть, спецпитание...» Еще наверняка и привирала. «Когда хочет — тренируется, начальника посылает». Вот так болтала и болтала. Ну и доболталась.

— Что стряслось?

— Дошло до ЦК. Распоряжение — срочно перевести на строгий режим!

— Какой кошмар.

— Стрельцова переводят на строгий. А там — уголовники!

— Не поладил?

— Там главный — пахан. А Эдик знать не знал этих законов. Вообще — чтоб Стрельцов кому-то подчинялся? Детали я не очень помню, но случилось следующее: эти уголовники надели на него бочку и избили. Да так избили, что просто живого места не было. В каком-то смысле эта бочка спасла — но так или иначе...

— Настолько пострадал?

— Ходить почти не мог, долго лечился. Прежний-то начальник его сразу же отправил бы в госпиталь, а этот — ни фига! Строгий режим!

— За что Стрельцова били-то?

— Просто так. Ходит такой независимый — а здесь пахан! Типа «проучить надо» — вот за что. Ну, уголовники! С ними права будешь качать, что ли? А Эдик пребывал в полной растерянности от происходящего...