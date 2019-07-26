Жена Малафеева переплыла Босфор

Жена бывшего вратаря "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева Екатерина переплыла пролив Босфор.

- Танец победителя. Это было здорово. незабываемые эмоции. Спасибо всем за поддержку 1 час 10 минут 53 cекунды - 6,5 км, - написала Екатерина в Instagram.

40-летний Малафеев выступал за "Зенит" с 1999 по 2016 год. В составе клуба стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, а также четырехкратным чемпионом страны. С 28 ноября 2017 года занимает должность заместителя спортивного директора "Зенита" по общим вопросам.

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