«Зенит» принял участие в мероприятиях, посвященных 77-летию снятия ленинградской блокады
27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня.
В день 77-й годовщины освобождения города болельщики «Зенита» и ветераны клуба приняли участие в масштабной городской акции памяти — сине-бело-голубые почтили погибших и возложили цветы к мемориалу у Малой спортивной арены «Петровский».
Акция продолжилась на берегу Петровского острова, где был совершен холостой выстрел из зенитного орудия. Место торжественного залпа было выбрано не случайно — в годы Великой Отечественной войны именно там находилась зенитно-ракетная батарея, защищавшая блокадный Ленинград.
Памятные мероприятия завершились запуском сигнальных ракет и яркой световой инсталляцией над акваторией Невы.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-01-27-zenit-prinyal-uchastie-v-meropriyatiyakh-posvyashchennykh-77-letiyu-snyatiya-leningradskoy-blokady.htm
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