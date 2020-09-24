Защита избитого Широковым судьи подала заявление о покушении на убийство

Александр Островский, адвокат арбитра Никиты Данченкова, избитого бывшим футболистом сборной России Романом Широковым, заявил, что обратился в Следственный комитет РФ с требованием переквалифицировать статью, предъявляемую Широкову, на «покушение на убийство».

Широков избил арбитра Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в социальных сетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес сначала удар рукой в лицо, а после еще ногой. Бывшему футболисту предъявили обвинение по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

— Мы подали заявление в СК РФ по городу Москве, так как считаем, что в действиях Широкова усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «и» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений), — приводит «РИА Новости» слова Островского. — Широков — в прошлом профессиональный футболист, обладающий сильным ударом ногой, бил Данченкова бутсами в шипах по голове. Если бы не оперативная реакция ребят, которые оттащили Широкова, Данченков мог получить гораздо более серьезные травмы, может даже несовместимые с жизнью.