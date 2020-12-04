Защита избитого Широковым арбитра заявила, что может привлечь к делу адвоката Добровинского

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, заявил, что намерен привлечь к делу Романа Широкова известного адвоката Александра Добровинского.

— Если наши права продолжат нарушать, то мы привлечем к делу известного адвоката, Добровинского, — заявил Островский. — Он мой друг, с которым я знаком больше 40 лет. Мы уже предварительно контактировали. (Алла Родкина)

Добровинский представлял интересы семьи водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием болельщика «Спартака» Михаила Ефремова. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, а Мосгорсуд после апелляции снизил срок до 7,5 лет.

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Первое заседание по делу состоялось 25 ноября. Суд был перенесен на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке, а не в особом, как было запланировано изначально.