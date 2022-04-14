Юристы оценили шансы РФС получить компенсацию от ФИФА из-за дисквалификации

Председатель комиссии по спортивному праву ассоциации юристов России Сергей Алексеев считает, что РФС может добиться компенсации прибыли от спонсорских контрактов, которой не смог получить из-за дисквалификации сборной России.

«Речь идет о гражданско-правовом иске, то есть, за те убытки, которые понес РФС в результате решений ФИФА и УЕФА. Были нарушены спонсорские обязательства. Если не выйдет через CAS, то стоит идти в суды общей государственной юрисдикции по месту нахождения ответчика, то есть в суды Швейцарии.

С формальной точки зрения, все законы на стороне РФС, поэтому шансы на успех в суде должны быть высокие, Решения FIFA во многом противоречат таким общепризнанным принципам спортивного права как невмешательство политики в спорт и запрет на дискриминацию. Все меры ответственности на лиц, которые ничего не нарушали, неправомерны. Это злоупотребление правом со стороны международных спортивных функционеров», — цитирует РБК Алексеева.