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Сегодня, 02:36

Юристы оценили шансы РФС получить компенсацию от ФИФА из-за дисквалификации

Евгений Козинов
Корреспондент
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Председатель комиссии по спортивному праву ассоциации юристов России Сергей Алексеев считает, что РФС может добиться компенсации прибыли от спонсорских контрактов, которой не смог получить из-за дисквалификации сборной России.

«Речь идет о гражданско-правовом иске, то есть, за те убытки, которые понес РФС в результате решений ФИФА и УЕФА. Были нарушены спонсорские обязательства. Если не выйдет через CAS, то стоит идти в суды общей государственной юрисдикции по месту нахождения ответчика, то есть в суды Швейцарии.

С формальной точки зрения, все законы на стороне РФС, поэтому шансы на успех в суде должны быть высокие, Решения FIFA во многом противоречат таким общепризнанным принципам спортивного права как невмешательство политики в спорт и запрет на дискриминацию. Все меры ответственности на лиц, которые ничего не нарушали, неправомерны. Это злоупотребление правом со стороны международных спортивных функционеров», — цитирует РБК Алексеева.

Источник: https://sportrbc.ru/news/6257050f9a7947596d9b72f4
РФС
ФИФА
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