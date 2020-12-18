Юрист Добровинский передал в суд видео с Широковым по делу арбитра Данченкова

Юрист Александр Добровинский объяснил, почему присоединился к защите арбитра Никиты Данченкова, которого избил экс-хавбек сборной России Роман Широков в августе во время матча любительского турнира.

«Мои оппоненты не могли понять, почему я вошел в это дело, но они не учли тот факт, что я давно увлекаюсь футболом. И как болельщик, слежу за многими матчами. И я знал, что Роман Широков уже получал красную карточку от судьи за неспортивное поведение на поле. Я нашел это видео, и мой коллега сегодня представил его на суде, как опровержение слов защиты о том, что Никита Данченков неправильно осудил футболиста, так как за такие нарушения положена лишь желтая карточка», — прокомментировал Александр Добровинский.

С 11 декабря Добровинский вместе с Островским будут присутствовать на слушаниях по поводу данного дела.